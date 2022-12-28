Melih Saatçı: 'Fenerbahçe maçından sonra böyle mi olacaktı?'

28 Aralık 2022 Çarşamba, 23:20

Trabzonspor, Karagümrük deplasmanından 4-1 mağlubiyetle ayrıldı.

Trabzonspor takımında; maçın tamamında son derece dağınık, isteksiz, sahada ne yaptığını, ne oynadığının farkında olmayan bir görüntü vardı. İşin en kötüsü daha 4 gün önce şampiyonluk yolunda en önemli rakibini, Fenerbahçe’yi yenmişiniz, özgüveniniz tavan yapmış ve de taraftarlarınızı sevince boğarak geldiğiniz bir deplasmandan ağır bir yenilgi alarak ayrılıyorsunuz. Demek ki Trabzonspor da hem saha içi hem saha dışı sorunlar devam ediyor. Öyle ki 2-0’lık derbi mücadelesinden sonra böylesi bir ağır yenilgi hayra alamet değil ! Fenerbahçe maçından sonra “Böyle mi olacaktı ?”

Rakibiniz son dört maçını kazanamamış ,gücü nispetinde iyi mücadele eden Karagümrük takımı…Haftalardır yazıyoruz kanatta Hüseyin olmaz, Bartra ve Victor Hugo gibi iki ağır oyuncu defansı göbeğinde bir arada oynamaz diye …Bu sezon hem takım ,hem Avcı formsuz…Sezon başında yapılan yanlış kadro yapılanması, uyumsuzluklar, yersiz transferler bu günün adeta habercisi oldu.