Melih Saatçı: 'İkinci yarı, Trabzonspor el freni çekilmiş otomobil gibi oyunda dondu kaldı'

06 Kasım 2022 Pazar, 22:46

Trabzonspor ilk yarı oyunu Konyaspor yarı sahasında oynamayı kafasına koyunca bunun karşılığını iki penaltı ile 2-0 öne geçerek aldı.

Trabzonspor 2-0 ‘ı yakaladıktan sonra yine haftalardır süregelen kronik hastalığı olan durağan oyununa geri döndü. Bakestas ve Hamsik ‘in hücum gücü defansif yönden olmayınca, Gomez de kendi görev alanını zaman zaman terk ederek defansına yardım etmeye çalıştı. Konyaspor ,2-0’dan sonra İlhan Palut’ın maçın 35.dakikasında yapmış olduğu iki oyuncu değişikliği ve taktiksel hamleleri ile oyuna döndü ve dengeyi kurdu.

Konyaspor, ilk yarı biterken Mame Biram Diouf' ‘un müthiş golü ile 2-1 yakalayınca devre arasına umutla gitti. İkinci yarı, Trabzonspor el freni çekilmiş otomobil gibi oyunda dondu kaldı. Konyaspor devre arasına girerken atmış olduğu golün de etkisi ile yakaladığı moral üstünlüğü ile 2-2 ‘yi de yakalamasını bildi. Trabzonspor da 2-2 ‘den sonra Hüseyin ve Gomez’in yerine giren Umut Bozok ve Larsen de vasatın altında bir görüntü sergilediler.

İkinci yarı ise karşılaşma ilk yarıya oranla hareketli geçti. Trabzonspor hücuma çıkışlarda bir türlü gerekli pas koordinasyonu sağlayamadı. Konyaspor takımı ise ikinci yarı genelinde Trabzonspor ‘a göre çok daha organize göründü. Konyaspor takımı özellikle ikinci yarı da hücuma geçişlerde hızlı olabilse karşılaşma Trabzonspor için çok daha zor geçebilirdi. Yazılarımda da belirttiğim üzere Trabzonspor’un kadrosu tempo yapacak, rakibi presle bunaltacak bir takım kurgusu değil. Teknik heyetin elinde ki oyunculara göre oluşturacağı oyun kurgusu ancak Trabzonspor’u yukarıya taşıyabilir.