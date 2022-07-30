Melih Saatçi: 'Trabzonspor kaldığı yerden'

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 22:49

Trabzonspor ve Sivasspor’u sıcak ve nemli bir havada yapmış oldukları mücadeleden dolayı öncelikle kutluyorum.

Trabzonspor geçtiğimiz sezonu şampiyonluk kupası ile kapatmıştı yeni sezonu da süper kupa ile açtı.Avusturya kampında ki hazırlık maçları sonrası yazdığım yazılarımda da belirttiğim üzere süper kupa finali öncesi Trabzonspor, Sivas maçı öncesi iyi sinyaller vermemişti. Buna rağmen bu takımın halen şampiyon apoletini üzerinde taşıyan ve iyi oyunculardan kurulu bir takım olduğunu özellikle belirtmiştim.

Karşılaşmada ilk 15 dakika her ne kadar Sivas takımı daha etkili gibi gözükse de Trabzonspor önce karşılaşmada dengeyi sağladı ve 30.dakikadan sonra da oyun üstünlüğünü ele geçirdi.

Larsen’in tecrübesi ve kariyeri ile Trabzonspor’ katkı sağlayacağını belirtmiştim.Hem defansta hem de hücumda çok iyi oynadı golünü de attı.Sağ kanadı çok iyi kullandı.Özelikle defans arkasına atılan toplarda çok etkili oldu.Ortaları da sert ve adrese teslimdi.

Sağ stoperde Dorukhan iyi oynadı.Sol tarafta yeni transferlerden Eren Elmalı bu takımda iş yapabileceğinin sinyallerini verdi.Visca etkili olamadı.Trazeguet durumu idare etti.Sivasspor da ise Gradel’in çabaları sonuca etki etmedi.

Özellikle Trabzonspor açısından bu kupayı almak çok daha önemli idi. Şampiyon takımın sezona kupa finali mağlubiyeti ile başlaması hazırlık kamplarında iyi bir görüntü vermeyen takımı sezona başlarken daha da bozabilirdi. Trabzonspor yönetimi şampiyonlar ligi play off’u öncesi takıma tecrübeli bir stoper transferi gerçekleştirebilirse takımın gruplara kalma olasılığı çok daha yükselir.Muhtemel rakiplere baktığımızda Trabzonspor şampiyonlar ligi’ne girme fırsatını çok iyi değerlendirmeli.Sivasspor ise eksik kadrosu ile gücü nispetinde iyi mücadele etti.Kupa yenilgisi onları etkilemez.

Trabzonspor kaldığı yerden devam ediyor ve lige de moralle başlıyor.