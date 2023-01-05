Melih Saatçı: 'Trabzonspor olumlu sinyaller vermedi'

05 Ocak 2023 Perşembe, 22:16

Süper Lig’in 17.hafta mücadelesinde Trabzonspor galip gelerek Karagümrük maçının ağır travmasını atlatmaya çalıştı.

Karşılaşmada ilk yarı Giresunspor’un pozisyonu ve şutu olmadan tamamlandı diyebiliriz. İlk yarı maç dengede giderken Giresunspor’un kendi kalesine attığı gol adeta moralsiz Trabzonspor’u kendine getirdi. Trabzonspor güç olarak ne kadar önde olursa olsun Süper Lig de mücadele bir takımın pozisyona girmekte zorlanması ligin ilerleyen haftalarında çözümlenemezse Giresunspor’u sıkıntya sokar.

Trabzonspor ise oynadığı maçların genelinde olduğu gibi yine maç boyunca yavaş oynamakta ısrar etti. Trabzonspor’un rakip takımın baskı yapmamasına rağmen oyunu geriye oynaması ve atak denemelerinde son derece cılız olması da Trabzonspor adına eksi puan idi. İlk yarı her ne kadar öne de geçse bir türlü tam olarak oyunda ezici üstünlük yakalayamadı. Trezeguet’in bireysel zorlamaları dışında ilk yarı her iki takım açısından da vasat bir oyun seyrettik

İkinci yarı Trabzonspor yine oyunu rahatlatacak hamleler de geç kaldı. İlk yarı pozisyon bulamayan Giresunspor’un ikinci yarı da nefesi yetmedi.

Gbamin tecrübesi ile Trabzonspor’ katkı sağlayabilir. Hem defansta hem de hücumda etkili oldu.

Sağda Larsen idare etti. Ömür etkili olamadı. Trazeguet vasattı.

Oyunun sonlarında doğru Gomez ve Doğucan ‘ın attığı goller Trabzonspor’a hem 3 puanı hem de lige moralle dönmenin keyfini getirse de sahaya konan oyun anlamında Trabzonspor olumlu sinyaller vermedi.