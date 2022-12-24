Melih Saatçı: 'Trabzonspor, şampiyonluk yolunda ben de iddialıyım dedi'

24 Aralık 2022 Cumartesi, 21:33

Haftanın sonucu merakla beklenen karşılaşmasında Trabzonspor galip gelerek hem moral, hem özgüven kazandı.

Özellikle ilk yarı da iki takımda kontrollü idi. Devre arasına kadar iki takım adına da görüntü, sanki maç öncesi iki takıma da maçı oynamayın, berabere sayılsın dense, iki takımda kabul edecek şeklinde idi. Kaldı ki ilk yarı tribünlerin enerjisi dahi iki takımı da harekete geçiremedi. İlk yarı da Joshua King ‘in direkten dönen şutu dışında pozisyon yoktu diyebilirim. İlk yarı da iki takım adına 3’er ofsayt pozisyonu dikkat çekici idi. Sahada ilk yarı kenarları hemen hemen hiç kullanmayan bir Fenerbahçe takımı vardı. Sarı lacivertliler kenarlara inemeyince de Trabzonspor karşısında pozisyona giremediler.

İkinci yarı, ilk yarıya oranla iki takımda daha hareketli idi. Trabzonspor da 54.dakikada Trazeguet’in pası ile pozisyona giren Visca net gol fırsatını değerlendiremedi. Pozisyonda Altay’ın kurtarışını da es geçmemek gerekir. Fenerbahçeli oyucu Crespo’nun kırmızı kart ile oyun dışı kalmasından hemen sonra Gomez ile Trabzonspor golü buldu.

Trezeguet’nin golü ise maçı bitirdi, çok şık bir vuruştu.

Trabzonspor adına alınacak olumsuz sonuç takım da kırılma yaratabilirdi. Fenerbahçe gibi şampiyonluk yolunda ki en önemli rakibi karşısında galip gelerek takımın hem özgüveni ve hem de morali üst seviyeye geldi. Trabzonspor için Fenerbahçe karşılaşması, “Şampiyonluk yolunda ben de iddialıyım” maçı oldu.