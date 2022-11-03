Melih Saatçı: 'Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi’nde de hayal kırıklığı yaşattı'
Trabzonspor, Avrupa Ligi H grubu oynadığı son maçında kendi sahasında Ferencvaros takımını 1-0 mağlup etti. Spor yazarı Melih Saatçı, karşılaşmayı değerlendirdi.
Trabzonspor, Avrupa Ligi altıncı maçında Ferencvaros takımını karşısında galip gelmesine rağmen grupta oynanan bir diğer karşılaşmada Monaco’nun Kızılyıldız karşısında galip gelmesi beraber Uefa Avrupa Ligi’nde deahayal kırıklığı yaşattı.
Trabzonspor, işin enteresan tarafı grubun ve bu sene belki de Avrupa Ligi’nin en sansasyonel sonuçlarından biri olan Monaco karşısında alınan 4-0’lık galibiyete rağmen grubu Monaco’nın altında tamamladı.
Ferencvaros karşısında her ne kadar geçmiş maçlara göre ilk yarı nispeten iyi bir futbol ortaya koydu. İkinci ayrı iki takım açısından da daha dengeli bir oyun vardı. Trabzonspor bu akşam galip gelse de şampiyonlar ligi ön elemesinden elenmesi ile beraber mutlaka Avrupa Ligi’ne devam etmeliydi ve üst tura mutlaka çıkmalıydı. Deplasmanda oynanan Kızılyıldız mağlubiyeti ile zaten tur işi bitmişti. Trabzonspor’un genel olarak grupta oynadığı karşılaşmalara baktığımızda ne savunma da ne de hücumda olumlu bir saha içi organizasyonu göremedik.
Önemle belirtmeliyim ki bu sezon Trabzonspor da ilk fay hatlarının kırılması Şampiyonlar liginden elenme ile olmuştu. İkinci kırılma da Uefa Avrupa Ligi’nde elenme ile gerçekleşti. Umarım 3.kırılma olmaz .Olursa bu sezon zor geçer.
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