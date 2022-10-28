Melih Saatçı: 'Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi’nde tur şansını son maça bıraktı'

28 Ekim 2022 Cuma, 00:00

Trabzonspor, Avrupa Ligi beşinci maçında Kızılyıldız takımı karşısında kötü bir futbol ortaya koydu.

Sırp futbolunun Partizan ile beraber lokomotif takımı Kızılyıldız , Trabzonspor karşısında iyi bir futbol ortaya koyamasa da gücü nispetinde iyi bir mücadele ortaya koydu.Kağıt üstünde kadro gücüne baktığımızda Trabzonspor üstün olsa da saha içinde ne yazık ki bu üstünlüğü göremedik.Futbol gücü bakımından bu kadar düşük seviyede ki takımlara yenilmek acı verici.

Orta sahadan oyun kuramayan Trabzonspor kanatlardan da doğru düzgün bir atak yapamadı. Kızılyıldız takımı alanları çok iyi kapattı. Trabzonspor geriden oyunda kuramadı. Orta sahadan organize atak yapamayan bir Trabzonspor vardı sahada. Maç boyunca oyun kuramayan bir Trabzonspor takımı seyrettik.

Kadro kalitesi ve değeri olarak Trabzonspor’un altında olan bir takıma karşı ve de üstelik maçın nerdeyse tamamını oyunu kendi sahasında kabullenen bir rakibe karşı skor üstünlüğünü kuramamak Trabzonspor adını çok sıkıntı verici bir durum.

Trabzonspor tur şansını son maça bıraktı fakat bu futbol anlayışı ve çözümsüzlükler ile Trabzonspor’un işi zor olur.