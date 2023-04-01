Melih Saatçı: 'Trabzonspor’da yönetim değişti, kötü gidişat değişmedi'

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 18:52

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 18:52

Trabzonspor da yönetim değişti, kötü gidişat değişmedi.

Trabzonspor bu sene hedeflerinden bir bir uzaklaşırken elde kalan tek hedef Türkiye Kupası kaldı. Oysa ki Kayserispor mücadelesi ,Avrupa Kupaları’na katılma hedefinde çok önemli bir karşılaşma idi.

Hafta içi Victor Hugo’nun da takımdan ayrılması, Trabzonspor’u adeta bu sene bir an önce bitsin havasına zaten sokmuştu.Takım olarak zaten kötü bir sezon geçiren Trabzonspor’un defans da Hugo’nun da ayrılması çok kötü oldu.

Trabzonspor da bu sezon takım içinde önemli olan futbolcular ilginç bir biçimde sır olup bir anda takımdan ayrıldılar.

Kayserispor takımı çok iyi mücadele etmemesine rağmen çok rahat bir oyunla Trabzonspor kalesine 4 gol bırakarak galip geldi. Kayserispor sahada takım olarak yardımlaşırken ,Trabzonspor da oyuncular kendilerine oynadılar.

Sezon bu yana hep söylüyorum Trabzonspor her sene şampiyon olacak diye bir şey yok ancak takım da ki oyuncuların Trabzonspor’un büyüklüğüne yakışır vaziyette mücadele ve gayret göstermeleri şart.