Melih Saatçı yazdı: 'Beşiktaş ‘da sezon finali mutlu son ile sonuçlandı'

Yayınlanma: 23.05.2024 - 23:13

Güncelleme: 23.05.2024 - 23:13

Beşiktaş olumsuzluklarla geçen kötü bir sezonda yine her şeye rağmen Türkiye Kupası’nı alarak büyük iş başardı.

Bu kadar kötü bir sezon geçiren bir takım tüm olumsuzluklara, teknik direktör değişikliklerine ve de yönetimsel sorunlar yaşamasına rağmen sezonu kupa ile bitirmesi takdire değer.

Devre arası transferi Al Musrati, eleştirilere kupayı getiren müthiş golü ile yanıt verdi.

Paul Onuachu’nun tamamen bireysel becerisi ile öne geçen Trabzonspor maç boyunca istediği daha doğrusu oynamak istediği oyunu bir türlü sahaya yansıtamadı.

Beşiktaş ise maç boyunca oynadığı istekli ve mücadeleci oyunu ile kupayı Trabzonspor dan daha çok istedi. Beşiktaş ‘da özelikle Musrati, Muleka, Salih, Ghezzal sahanın en iyilerindendi.

Beşiktaş ‘da sezon finali mutlu son ile sonuçlandı.