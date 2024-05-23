Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılıyordu: Mourinho, Roma'dan neden gönderildiğini açıkladı

Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş'la anılan Jose Mourinho, kariyerine dair açıklamalarda bulundu. Mourinho, Roma'dan neden gönderildiğini esprili bir dille yanıtladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.05.2024 - 10:44
Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılıyordu: Mourinho, Roma'dan neden gönderildiğini açıkladı
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Aziz Yıldırım başkan seçilmesi durumunda Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğüne Jose Mourinho'yu getireceğini açıklamıştı.

Aziz Yıldırım'ın ardından Beşiktaş da Jose Mourinho ile görüştüklerini bildirmişti.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemindeki Jose Mourinho, Suudi Arabistan'da düzenlenen bir konferansa katıldı.

Çalışma stratejisinden bahseden Mourinho, "Kariyerimde çalıştırdığım her kulübün yeteneklerini, başarıya giden yollarını algılıyorum ve sahip olduğum olumlu şeyler üzerinde çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

"KENDİMİ SOSYAL MEDYADA DEĞİL SAHADA YARATTIM"

Kariyeri boyunca kazandığı 26 şampiyonluğa değinen Portekizli çalıştırıcı "Kendimi sosyal medyada değil sahada yarattım. Sahada 26 şampiyonluk kazandım. Kariyerimdeki bir şampiyonluğu diğerine tercih etmek istemem" dedi.

"BEN OYUNCULARA DEĞİL TAKIMA KOÇLUK YAPIYORUM"

Real Madrid'de Cristiano Ronaldo'ya teknik direktörlük yaptığı hatırlatılan Mourinho, "Ben oyunculara değil bir takıma koçluk yapıyorum. Böyle büyük bir yıldızın elbette değeri var ama takımın başarısı için gerekli atmosferi sağlamam gerekiyor" şeklinde konuştu.

Futbolculara sosyal medyadan uzak durmalarını tavsiye eden Jose Mourinho, "Etkilenmemek için ben de kendimi sosyal medyadan izole etmeye çalışıyorum. Oyunculara tavsiyem sahada elinizden geleni yapın. Özel hayatlarınızı medyadan ayırmanızı rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

"BU YÜZDEN BENİ ÜÇÜNCÜ YILDA KOVDULAR"

Mourinho son olarak Roma'dan neden gönderildiğini esprili bir dille yanıtladı.

Portekizli teknik adam, Roma'da iki Avrupa finaline çıkmasını "kariyerinin en zorlu ünvanı" olarak niteledi.

Jose Mourinho sözlerini şöyle tamamladı:

"Roma'nın tarihine baktığınızda nedenini anlarsınız. Roma'da arka arkaya iki Avrupa finaline ulaşmak tarihsel açıdan imkansızdı. Bu yüzden beni üçüncü yılda kovdular (gülerek)"


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