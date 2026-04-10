Melih Saatçı yazdı: 'Beşiktaş kolay gol yiyen takım olmamalı'

Beşiktaş geçen hafta aleyhine verilen uyduruk bir penaltı ile hak etmediği bir mağlubiyet almıştı.

Fenerbahçe mağlubiyeti kartalın ilk üç iddiasını bitirse de Antalya karşısında alınan 3 puan takıma hem moral hem de güç verdi

Defans hattında Agbadou’nun eksikliği hissedildi. Agbadou zaman zaman hatalar yapsa da oyun gücü ve bilgi ile artısı daha yüksek bir oyuncu.

Her zaman diyorum Beşiktaş kolay gol yiyen bir takım olmamalı…Ne yazık ki son yıllarda kaleye ve de defansa yapılan yanlış transferler büyük handikap oldu.

Orkun ve Olaitan yine istekliler idi. Oh enerjisi ve hırsına golleri de ekleyince Beşiktaş’a güç katmaya devam edecek.

Büyük takımlarda istikrar yakalamak çok önemli… Yeni transferler ile kadro istikrarı da sağlandığı takdirde başarı gelecektir.