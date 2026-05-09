Melih Saatçı yazdı: 'Beşiktaş’ta kaos devam ediyor'

Beşiktaş’ta kaos devam ediyor. Son şampiyonluğundan bu yana yıllardır istikrar yakalanamıyor. Hafta için kupadan eleniş Beşiktaş’ı tekrar moral olarak dibe itti. Yönetime ve teknik heyete eleştiriler tekrar tavan yaptı.

Bu moralsizlik halinde Trabzon karşısında da bir varlık gösterilemedi. Taraftarların maça ilgi göstermemesi de üzerinde iyi düşünülmeli.

Maçın büyük bir bölümü düşük tempo da geçse de ara ara saman alevi gibi alevlenen tempo da Trabzonspor üstünlüğü ele geçirdi. Penaltı ile 1-0 öne geçen Beşiktaş, rakibinin eksik kadro ile mücadele etmesine rağmen karşılaşmada üstünlüğünü koruyamadı.

Teknik ekip moralsiz ve de oyuna müdahalelerde de geç ve etkisiz kalınca mağlubiyet kaçınılmazdı.