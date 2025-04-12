Melih Saatçı yazdı: "Beşiktaş’ın Avrupa kupalarına katılması mucizelere kaldı"

Beşiktaş, Süper Lig’in 31. haftasında kendi sahasında Başakşehir’e 2-0 mağlup oldu. Melih Saatçı, karşılaşmayı Cumhuriyet.com.tr için değerlendirdi.

Melih Saatçı yazdı:
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 12.04.2025 - 21:06

Son haftalarda tekrar istikrarsız günlerine dönüş sinyalleri veren Beşiktaş, ilk yarı Başakşehir karşısında son derece kötü bir oyun  ortaya koydu.

İlk yarı pas alışverişlerin de kopuk kopuk ve isteksiz oynayan Beşiktaş’ın bu görüntüsün de teknik heyetin yanlış oyuncu tercihlerinin de etkisi büyüktü. Özellikle Chamberlain’in oynadığı sağ kanatta Başakşehir takımı etkili ataklar yapabilse, ilk yarı Beşiktaş’a ağır bir fatura çıkabilirdi.

İkinci yarıya oyuncu değişiklikleri ile başlayan Beşiktaş, Chamberlain ‘in de orta alana gelmesi ile beraber oyun üstünlüğünü ele geçirdi. Başakşehir’in golüne kadar pas dağılımını iyi yapan Beşiktaş yine de pozisyona girmekte oldukça zorlandı. Paulista’nın direkten dönen pozisyonu dışında net bir şut yoktu.

Sonuç olarak Beşiktaş’ın bu istikrarsızlık ve de moral bozukluğu ile Avrupa kupalarına katılması mucizelere kaldı.


Etiketler: #beşiktaş #Başakşehir #Trendyol Süper Lig
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