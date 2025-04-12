Melih Saatçı yazdı: "Beşiktaş’ın Avrupa kupalarına katılması mucizelere kaldı"
Beşiktaş, Süper Lig’in 31. haftasında kendi sahasında Başakşehir’e 2-0 mağlup oldu. Melih Saatçı, karşılaşmayı Cumhuriyet.com.tr için değerlendirdi.
Son haftalarda tekrar istikrarsız günlerine dönüş sinyalleri veren Beşiktaş, ilk yarı Başakşehir karşısında son derece kötü bir oyun ortaya koydu.
İlk yarı pas alışverişlerin de kopuk kopuk ve isteksiz oynayan Beşiktaş’ın bu görüntüsün de teknik heyetin yanlış oyuncu tercihlerinin de etkisi büyüktü. Özellikle Chamberlain’in oynadığı sağ kanatta Başakşehir takımı etkili ataklar yapabilse, ilk yarı Beşiktaş’a ağır bir fatura çıkabilirdi.
İkinci yarıya oyuncu değişiklikleri ile başlayan Beşiktaş, Chamberlain ‘in de orta alana gelmesi ile beraber oyun üstünlüğünü ele geçirdi. Başakşehir’in golüne kadar pas dağılımını iyi yapan Beşiktaş yine de pozisyona girmekte oldukça zorlandı. Paulista’nın direkten dönen pozisyonu dışında net bir şut yoktu.
Sonuç olarak Beşiktaş’ın bu istikrarsızlık ve de moral bozukluğu ile Avrupa kupalarına katılması mucizelere kaldı.
Spor Haberleri
- VakıfBank, Sultanlar Ligi'nde finale yükseldi!
- Beşiktaş taraftarından futbolculara tepki!
- Bodrum - Antalyaspor maçında gol sesi çıkmadı!
- Avrupa kupalarına katılması mucizelere kaldı
- Kerem Kamal, Avrupa şampiyonu!
- Fenerbahçe'de Sivasspor maçı öncesi 4 eksik!
- Beşiktaş'ta sakatlık: Mücadeleye devam edemedi!
- Serdal Adalı'dan olaylı divan sonrası açıklama
- Fenerbahçe'ye kötü haber!
- Beşiktaş, Yusuf Sarı'yı durduramadı!
En Çok Okunan Haberler
-
- DEM Parti'den 'talep listesi' iddiasına yanıt
- İmamoğlu dosyasına dokunan yanıyor mu?
- Üniversite hastanesinden açıklama geldi
- Mahir Polat için yeni karar!
- Başarır gözaltındayken onu savunan AKP'li isim kimdi?
- CHP MYK üyeleri belli oldu
- Garson, 'Hesabınızı Ekrem Başkan ödedi' dedi...
- Hasan İmamoğlu, 'kayyum' sonrası ilk kez konuştu
- Askeri öğrencilere verilecek ceza belli oldu
- İmamoğlu için kaç imza toplandı?