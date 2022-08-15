Melih Saatçı yazdı 'Beşiktaş’ın hakem etkisi de olsa 3-0 ‘dan maçı elinden kaçırması yakışmadı'

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 00:28

Yazıma başlamadan önce Türk futbolunun ve Beşiktaş’ın efsanevi başkanı, spor da centilmenlik denince akla ilk gelenlerin başında yer alan büyük Süleyman Seba aramızdan ayrılalı 8 yıl oldu. Sayın Başkanı saygıyla anıyorum.

Türk futbolunun sizin gibi beyefendi ve mütevazi başkanlara hepsinden önemlisi de insanlara ! çok çok ihtiyacı var huzur içinde uyuyunuz efsane başkan Süleyman Seba… O başkan ki sadece yöneticiliği ve Başkanlığı ile tarihe geçmedi ! Beşiktaş’ın İnönü Stadı’ndaki ilk golü atan futbolcusu olarak da tarihe geçti.

1985-1986 sezonu Beşiktaş’ın Trabzon deplasmanında Gökhan Keskin’in golü ile galip gediği ve şampiyon olduğu karşılaşma sonrası da centilmenliği ile de tarihe geçiyor.İstanbul’a dönüş yolunda Beşiktaşlı futbolcular şampiyon oldukları için kutlama yapmak isterler fakat Büyük Başkan Süleyman Seba uçakta Trabzonsporluların da olduğunu görünce hemen kutlamaya müdahale eder, " uçakta Trabzonspor'lular var kutlama yapmayın" der…Günümüzde böylesine bir centilmenliğin yapılmasını ne yazık ki hayal bile edemiyorum.

Alanyaspor karşısında Beşiktaş maça adeta 1-0 önde başladı.Nkodue ilk yarı Alanya’nın sağ tarafını yok etti. Beşiktaş sol kanadı Nkodue ile öyle seri çıkışlar yaptı ki Alanyaspor defansı sürklase olduÖzellikle Ghazel arkadaşlarına öyle iş bitirici paslar attı ki bu futbolcuya aman nazar değmesin. Salih atmış olduğu gol eski günlerine göz kırptı..Bu performasının üzerine her hafta koyabilirse Beşiktaş’a katkı sağlar. Beşiktaş topu rakibe bırakıp ters toplarla rakibi bunaltmaya çalıştı. . Weghorst’a yapılan net faulün Alanyasor lehine yorumlanması tam bir hakem faciası oldu derken Emrecan’ın iki sarı kartla oyundan atılması ikinci facia oldu.Emrecan ‘ın oyundan atılması hakem hatası olsa da bir oyuncunu atılmasının Beşiktaş’ın bu kadar çok dengesini bozması düşündürücü. Beşiktaş’ın hakem etkisi de olsa 3-0 ‘dan maçı elinden kaçırması yakışmadı.