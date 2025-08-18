Melih Saatçı yazdı: 'Her ne kadar takım galip gelse de skor yanıltmasın'

Beşiktaş yeni sezonda sahasında ki ilk maçında ilk 20 dakika istekli ve baskılı bir oyun ortaya koymak istese de istediği skoru bulmak da oldukça zorlandı.

Sağ kanatta Swenson ne kadar kendini zorlasa da olmuyor ve de bakıyoruz yeni sezonda da yine kadro da yine yeniden…

Beğenilmeyen Rashica maçın iyilerindendi.

Beşiktaş defanstan oyun kurmakta oldukça zorlandı. Defansta Felix çok ağır ve de üzerine yaptığı top kayıpları da eklenince üzerine Swensonlu ve yine ağır Paulistalı bu defansın dikiş tutması imkansız…

Kaleci Mert belki iyi bir yedek olur ama birinci kaleci olamaz…Ndidi idare eder gibi ama yetmez.

Beşiktaş da hatlar kopuk ve oyuncular arasında elektrik yok… Kenarda da oyuna müdahalesi hiç olmayan daha doğrusu etkili müdahalesi hiç olmayan bir teknik direktör olunca Beşiktaş’ın bu sene de gidişatı zor olur.

Her ne kadar takım galip gelse de skor yanıltmasın…Solskjoer de ne yazık ki ne taktik var ne de oyuna müdahale…İşin enteresan tarafı Solskjoer ve ekibi bizim gibi maçı sadece seyrediyor…