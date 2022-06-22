Melih Saatçı yazdı: 'Jorge Jesus sakın Mesut Özil gibi olmasın'

22 Haziran 2022 Çarşamba, 20:00

Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi başladı. Portekizli hocanın sarı-lacivertli takımda yapacağı işler merak konusu oldu.

Spor yorumcusu Melih Saatçı, Portekizli hocayı değerlendirdi.

Melih Saatçı'nın değerlendirmesi şu şekilde:

"Fenerbahçe’ de yeni sezonda Löw‘mü, İsmail Kartal mı, Jesus ‘mu takımın başında olacak derken Portekizli teknik adam Jorge Jesus takımın başına getirildi.

Jorge Jesus’un takımın başına getirilişi, basına sunulması ve ihtişamlı gelişi geçtiğim sezonun ikinci yarısı takıma kazandırılan Mesut Özil’i hemen aklıma getirdi. Daha birçok örnek var olmasına rağmen yakın zamanda yaşanılan Mesut Özil transferinin sansasyonu hemen gözümde canlandı.

Fenerbahçe’ye gelmeden önce son zamanlarında ayağına doğru düzgün top değmeyen daha doğrusu Arsenal da forma şansı bulamayan Mesut Özil basında öyle abartıldı ki adeta Fenerbahçe’nin Mesut Özil ile büyük başarılara koşacağı yazılı ve görsel basında sayfalarca yer aldı. Gelişi bir o kadar abartı ile basında verilen Mesut Özil daha transferinden bir sene geçmeden kadro dışı kaldı. Önemle belirtmeliyim ki bu karar bence çok doğru bir karar olup geç bile kalınmıştı. Özil ile Fenerbahçe adeta 10 kişi oynuyordu.

Mutlu başlangıç ve kötü bir final… Şimdi Mesut Özil Fenerbahçe’ye gelirken yazılı ve görsel basında yapılan abartı kendini derin bir sessizliğe bürüdü.

Fenerbahçe’ye transferi aylarca basında yazılarak gerçekleşen transfer Mest Özil Fenerbahçe’den ayrılsa ayrılışı belli ki 2 gün dahi basında yazılmayacak.

Şimdi gelelim Jorge Jesus’un Fenerbahçe’nin başına getirilmesine… Mesut Özil de yaşanan sürecin aynısı Jesus gelirken de yaşandı. Görkemli bir karşılama, yapılan açıklamalar, Türkiye’ye gelmiş geçmiş en kariyerli teknik direktör söylemleri. Evet Braga ile başlayan güzel bir ivme sonra Benficalı yıllar, şampiyonluk yaşanmayan Sporting Lizbonlu yılar ve sonra Sudi Arabistan deneyimi sonra Brezilya Flamengo takımında yakalanan başarılar ve sonra Benfica’ya dönüş ve başarısız geçen 1,5 yıl… Kariyerine baktığımızda 2015 yılından bu yana Flamengo takımını bir kenara koyarsak Avrupa da şampiyonluğu yok. Lafın özü ülkemize gelen teknik direktörleri, oyuncuları ülkemize gelirken bu kadar abartmanın gereği yok sonra gidişleri gerçekten dramatik oluyor. Jorge Jesus sakın Mesut Özil gibi olmasın uyarıyorum.

Hayatımızın her alanında olduğu gibi dengeyi sağlamak şart."