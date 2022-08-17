Melih Saatçı yazdı: 'Kopenhag , Danimarka Ligi’nde almış olduğu kötü sonuçlarla Trabzonspor’u uyutmuş'

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 10:38

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Kopenhag'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

Melih Saatçı, zorlu mücadeleyi Cumhuriyet.com.tr için değerlerndirdi.

Saatçı'nın yazısı şu şekilde:

"Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play off ilk maçında Kopenhag karşısında oyun olarak vasatın çok altında kaldı.

Orta sahadan oyun kuramayan Trabzonspor kanatlardan da doğru düzgün bir atak yapamadı. Kopenhag takımı alanları çok iyi kapattı. Trabzonspor’u oynatmadı. Trabzonspor geriden oyunda kuramadı. Orta sahadan hiç atak yapamayan bir Trabzonspor vardı sahada. Siopis ne yazık ki vasatı aşamadı. Defans yönü olmayan Bakesetas attığı gol dışında hücumda da etkili olamayınca Trabzonspor adına çok kötü bir ilk yarı geçti. Kouassi tercihi yanlıştı.

İlk yarı yaklaşık 40 dakika ne yazık ki oyun kuramayan bir Trabzonspor takımı seyrettik. Ne yazık gerçek şu ki Kopenhag takımı Danimarka Ligi’nde son haftalarda almış olduğu kötü sonuçlarla Trabzonspor’u uyutmuş.

Kura çekiminden sonra da yazdığım yazımda “Futbol geleneği olan, fiziğe dayalı futbol oynayan kulüp takımlarının asla küçümsenemeyeceği bir ekol. Kopenhag takımının özellikle savunma hattı her ne kadar son oynadıkları lig maçlarında pozisyon hataları yapsa da fiziğe dayalı oynayan adeta bir duvar. Stoper mevkiinde ki Denis transferi takıma güç kattı. Gol yollarında pozisyona girebilen bir takım. Özellikle sol kanatlarında ki Claesson kayda değer bir oyuncu ,Trabzonspor rakibini çok iyi analiz eder, rakibi ciddiye alırsa ki mutlaka almalı. Klas oyuncuları ile bu turu geçebilir.” demiştim ve ne yazık ki ilk golü Viktor Claesson attı.

İkinci yarı yenilen ikinci gol Türk futbolunun kronik hastalığı yan toptan yenilen bir gol oldu. Trabzonspor bizim ligimiz de yan toptan ve duran toplardan gol atıyor ama Şampiyonlar Ligi play off’unda aynı takımın kendisi bu defa yan toptan gol yiyor. Uğurcan kendi ligimizde var Avrupa’da yok. Özellikle ikinci golde çakılı kaldı."