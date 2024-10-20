Melih Saatçı yazdı: 'Lyon maçı öncesi önemli galibiyet'
Beşiktaş, Süper Lig’in 9.haftasında kendi sahasında Konyaspor’u 2-0 mağlup etti. Melih Saatçı, karşılaşmayı Cumhuriyet.com.tr için değerlendirdi.
Mili maç arasından sonra her zaman olduğu gibi takımını yalnız bırakmayan Beşiktaş taraftarını da arkasına alan Beşiktaş, Konya karşısında rahat bir galibiyet elde etti.
Defansta Paulista‘nın yokluğunda görev alan Emirhan ufak tefek hatalar yapsa da gayet başarılı idi. Beşiktaş ilk yarı da penaltı pozisyonuna değin hücum hattında rakip kaleye girmekte oldukça zorlandı. Penaltı ile gelen gol Beşiktaş’ı rahatlattı. İlk yarının son anlarında gelen Rafa Silva’nın klas golü Beşiktaş’ı devre arasına 2-0 önde soktu.
İkinci yarı da Beşiktaş defansının arkasına atılan toplarla pozisyona giren Konyaspor ,atak organizasyonlarında dikkatli olsa Beşiktaş’ı sıkıntıya sokabilirdi.
Konyasporlu oyuncuların defans hattında yapmış oldukları bireysel hataları Beşiktaşlı oyuncular değerlendirebilse Beşiktaş’ın skoru arttırması an meselesi idi.
Lyon maçı öncesi alınan galibiyet, milli maç arasına Gaziantep maçı sonrası moralsiz giren Beşiktaş’a moral oldu.
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