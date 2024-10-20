Beşiktaş'tan Cumhuriyet Bayramı kutlaması!

Yayınlanma: 20.10.2024 - 15:32

Güncelleme: 20.10.2024 - 15:32

Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nun Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına ev sahipliği yapacağını açıkladı.

Öte yandan rap sanatçısı Norm Ender'in Beşiktaş-Konyaspor maçı öncesinde Cumhuriyetimizin 100. yılı için yaptığı "Parla" şarkısını seslendireceği duyuruldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Tüpraş Stadyumu, Futbol Takımımızın bugün Trendyol Süper Lig'de T. Konyaspor'la oynayacağı maç öncesinde Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına ev sahipliği yapacak.

Tüpraş Stadyumu, Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümü kutlamalarına özel olarak ay-yıldızlı bayraklarımızla ve Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterleriyle donatıldı. Tribünlerdeki koltuklara taraftarlarımız için ay-yıldızlı bayraklarımız bırakıldı.

Müsabakanın 15 dakika öncesinde Norm Ender ile BJK KABATAŞ VAKFI Okulları Çocuk Korosu mini bir konser verecek.

Norm Ender ile çocuklar, taraftarlarımızın eşliğinde Cumhuriyetimizin 100. yılı için bestelenen Parla marşını ve İstiklal Marşı'mızı seslendirecek."