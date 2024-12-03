Melih Saatçı yazdı: 'Mayısa kadar bu yönetim dikiş tutmaz'
Beşiktaş, Süper Lig’in 14. haftasında deplasmanda Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Melih Saatçı, karşılaşmayı Cumhuriyet.com.tr için değerlendirdi.
Beşiktaş'ın kötü gidişatı sürüyor. Siyah-beyazlılar deplasmanda karşılaştığı Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Melih Saatçı karşılaşmayı kaleme aldı.
Melih Saatçı'nın değerlendirmesi şu şekilde:
"Beşiktaş hafta içi yaşadığı olumsuzlukların gölgesinde Hatayspor deplasmanına geldi.
Defanstaki zorunlu değişikliklerle beraber oyuna Salih İle başlayan Beşiktaş, takım savunmasında yine eski tas eski hamamdı. Beşiktaş’ın Hatayspor gibi Süper Lig’in sondan ikinci takımı karşısında rakibine net pozisyonlar vermesi düşündürücü idi. Orta saha da Salih çok üst düzey oynamasa da bu takımda rahat ilk 11’de oynayabileceğini gösterdi. İkinci yarı her iki takım da pozisyonlara girdi. Özellikle Beşiktaş’ın Gedson ile yararlanamadığı iki net pozisyon vardı ki gol olmaması çok daha zordu.
Hafta içi yaşananlara da değinirsek;
Genel Kurul’un teveccühü ile Başkan olan Sayın Arat, iki gün ara ile iki kez istifa ederek kulüp tarihine geçti. Süleyman Seba’nın ismi geçince akan sular durur misali Sayın Arat kendisini Seba zihniyetinin temsilcisi lanse ederek kongreyi aldı dersek sanırım yanlış demiş olmayız. Başkanın seçilirken ki duruşu , söylemleri Beşiktaş için iyi bir başkan olabileceği imajını vermişti. Ancak sonrasında yapılan yönetimsel hataların üzerine alınan kötü sonuçlarda eklenince Başkan çareyi bırakmak da buldu.
Bireysel olarak bırakması doğru olmadı. Doğru olan yönetim olarak istifa edip, kulübü kongreye taşımaktı. Mayısa kadar bu yönetim dikiş tutmaz, belirsizlik kulübü daha da kaosa sokar. Yönetimin bir an önce kongre kararı alarak en azından belirsizliği ortadan kaldırması şarttır."
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