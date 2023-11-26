Melih Saatçı yazdı: 'Rıza Çalımbay’ın takımda ki geleceği için 2 karşılaşmada alınan 6 puan çok önemli'

Beşiktaş, Süper Lig’in 13.haftasında deplasmanda Samsunspor’u 2-1 mağlup etti. Melih Saatçı, karşılaşmayı Cumhuriyet.com.tr için değerlendirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.11.2023 - 18:20
Melih Saatçı yazdı: 'Rıza Çalımbay’ın takımda ki geleceği için 2 karşılaşmada alınan 6 puan çok önemli'
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Beşiktaş, zor da olsa Samsun deplasmanından 3 puan ile dönmeyi başardı. Rıza hoca ile 2 maçta alınan 6 puan hem Rıza Çalımbay’ın takımda ki geleceği hem de camianın takıma güvenmesi anlamında çok önemli idi. Önemle belirtmeyim ki benim kişisel görüşüm Rıza hocaya güvenilmesi ve  de onunla devam edilmesi ancak biz de ne yazık ki teknik direktörlerin geleceği saha sonuçlarına bağlı oluyor.

Samsun da yoğun yağış altında oynanan karşılaşmada iki takımda çok iyi mücadele etti. Beşiktaş takımında Necip ‘i çok beğendim. Mert ile kale sahası içinde  anlaşmazlığı dışında hatasız oynadı diyebilirim. Bosnalı oyuncu Hadziahmetovic haftalardır çok silik bir görüntü ortaya koyuyor. Chemberlain ‘in kalitesi bu değil çok daha iyi olması gerekiyor. Beşiktaş da gördüğüm en önemli eksiklik takımın pozisyona girmede oldukça zorlanması  ve dolayısı ile fazla pozisyon üretememesi. Orta saha ve ileri uç arsında çok büyük kopukluklar var.

Beşiktaş’ın her şeye rağmen birçok eksiğine rağmen Samsun deplasmanın da aldığı 3 puan önümüzde ki haftalar için büyük kazanç. 


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