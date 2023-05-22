Melih Saatçı yazdı: 'Şampiyon takımı az bir izleyici topluluğu ile izlemek can sıkıcı'

Yayınlanma: 22.05.2023 - 22:22

Güncelleme: 22.05.2023 - 22:22

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti. Melih Saatçı, zorlu mücadeleyi Cumhuriyet.com.tr için değerlendirdi.

"Trabzonspor ve teknik direktörü Nenad Bjelica için önemli bir karşılaşma idi. Haftalardır istikrarsız ve kötü bir görüntü ortaya koyan Trabzonspor için Karagümrük mücadelesi oldukça rahat geçti.

Karagümrük takımının Trabzon deplasmanına adeta sezonu bitirmiş şekilde geldiğini söylemek sanırım yanlış olmaz. İki takım hazırlık mücadelesi yapar gibiydi.

Trabzonspor sonuç olarak istediği galibiyeti alsa da bu karşılaşmanın takım için ölçü olamayacağı aşikar. Bartra diğer maçlarına nazaran bir tık iyi gibi görünse de sene sonunda ilk olarak vedalaşılması gereken oyuncuların başında gelmesi gerekiyor.Trazeguet goller atsa da kaçırdıkları şaka gibi oldu.

Trabzonspor da hücum , orta saha ve defansa mutlak takviyeler şart. Karagümrük takımı ise geçmiş maçlarına nazaran tutuk gözükse de genel olarak sezon boyunca gösterdiği performans alkışları fazlası ile hak etti.

Trabzonspor sezon başından bu yana istikrarlı bir oyun ortaya koyamadı. Kötü sonuçlar ve hedeflerden birer birer uzaklaşınca da takımın sahada direnç göstermesi daha da zorlaştı.

Önemle belirtmeyim ki geçen senenin şampiyon takımını az bir izleyici topluluğu ile izlemek can sıkıcı oldu."