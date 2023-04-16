Melih Saatçı yazdı: 'Beşiktaş’a puanı Saiss aldı'

Yayınlanma: 16.04.2023 - 23:03

Güncelleme: 16.04.2023 - 23:03

Trabzonspor, kendi sahasında konuk ettiği Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı. Melih Saatçı mücadeleyi değerlendirdi.

Melih Saatçı'nın değerlendirmesi şu şekilde:

"Son haftalarda almış olduğu galibiyetler ve de oynadığı iyi futbol ile Trabzon’a gelen Beşiktaş özellikle ilk yarı istediği futbolu ortaya koyamadı.

İki takım da ilk yarı da atağa çıkma da ne kanatları kullanabildi ne de orta alandan organize bir atak geliştirebilirdi. Adeta iki takımda sahaya beraberlik için çıkmış gibiydi.

Beşiktaş defansında yapmış olduğu yerinde hamleler ile Romain Saïss parladı. Beşiktaş’a puanı Saiss aldı desek sanırım yanlış olmaz. İkinci yarı oyuna daha istekli başlayan taraf Trabzonspordu. Özellikle orta alandan Ömür ile gelişen ataklarda Trabzonspor sonuca ulaşmak istedi. Trezeguet ile pozisyonlar bulan yine Trabzonspor oldu. Maçın geneline karşılaşmanı son bölümleri dışında Beşiktaş’ın doğru düzgün pozisyonu yoktu diyebiliriz. Beşiktaş da Cenk Tosun’un yokluğu çok hissedildi.

Haftalardır kötü sonuçlar alan Trabzonspor için en azından Beşiktaş karşısında alınan beraberlik adeta ağrı kesici gibi oldu ama tedaviye yeter mi çok tartışılır…"