Melih Saatçı yazdı: 'Trabzonspor da takıma takviyeler mutlaka şart'

Yayınlanma: 06.06.2023 - 22:26

Güncelleme: 06.06.2023 - 22:26

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Trabzonspor deplasmanda Medipol Başakşehir'e 3-1 mağlup oldu. Melih Saatçı, karşılaşmayı Cumhuriyet.com.tr için değerlendirdi.



Melih Saatçı'nın yazısı:

"Trabzonspor kötü başladığı sezonu mağlubiyetle bitirdi. Borda mavililer, her iki yarıda da oyunun hem defansif hem de hücum yönünde son derece kötü bir görüntü ortaya koydu. Son haftalar da alınan galibiyetlerin gelecek sezon takım için ölçü olamayacağını özellikle belirtmiştim. Tatil moduna girmiş takımlarla oynanan karşılaşmaların Trabzonspor için yanıltıcı olduğu aşikardı. Başkaşehir mücadelesin de görüldü ki genç oyuncuların Trabzonspor katkı vermesi de an itibari ile çok zor.

Başakşehir mücadelesi,Trabzonspor da güven kazanmak isteyen teknik direktör Nenad Bjelica için önemli bir karşılaşma idi. Sezon boyunca istikrarsız ve kötü bir görüntü ortaya koyan Trabzonspor için son iki karşılaşmada alınan galibiyetler ne yazık ki takımı yalancı bahara sokmuştu.

Trabzonspor için takıma takviyeler mutlaka şart. Defansın göbeğine iki stoper ve kanatlara takviyelerin ivedilikle yapılması şart. Orta sahada dirençli ,oyunun hem hücum yönünü hem de defansif yönünü oynayabilen en az iki oyuncunun alınması kesinlikle elzem. Hücum hattında da iki santraforun alınması da mutlaka gerekli. Trabzonspor da transferler istenildiği gibi yapılamazsa önümüzde ki sezon zor geçer."