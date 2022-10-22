Melih Saatçi yazdı 'Trabzonspor galip geldi ama saha içi sorunları devam ediyor'

22 Ekim 2022 Cumartesi, 19:37

Trabzonspor kendi sahasında oynadığı karşılaşmada Sivasspor karşısında o istenilen ,baskılı futbolunu ortaya koyamadı.Karşılaşma öncesi saha içinde çok güzel görüntüler vardı.Trabzonsporlu futbolcuların, Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün başlatmış olduğu okursuz kütüphane kalmasın projesine destek pankartı çok anlamlı idi.Ben de buradan okumayan,düşünmeyen insan kalmasın diyorum ve projeye desteklerimi sunuyorum ve projeyi hazırlayanlara alkışlarımı sunuyorum.Karşılaşmanın özellikle ilk yarısında belki de bu sezon topun oyunda en uzun süre kaldığı bir yarı izledik. Hafta içi yapmış olduğum değerlendirmelerde Trabzonspor’un özellikle iç saha maçlarında çift forvetle oynayabileceğini özellikle belirtmiştim.Umut Bozok’un ,Gomez’le beraber değerlendirilmesi Trabzonspor’a gol yollarında zenginlik yaratabilirdi. Maç da Gomez’i kanada yakın ,Bozok’u ise daha ileri uçta izledik.Bu ikiliye Trazeguet’e de destek vermeye çalıştı. Trabzonspor da artık şu bir gerçek ki Hamsik varsa Trabzonspor oyun çehresi değişiyor.Hafta içi yaşadığı sakatlığa rağmen özellikle ilk yarı elinden geleni yaptı ve golünü de attı.Önemle belirtmeliyim ki 9.dakikada gelen golden sonra golü daha çok isteyen,oyunu kontrolüne alan takım Sivasspor İdi.Sivasspor adına ilk yarı da özellikle iki pozisyon var ki özellikle de Sivassporlu oyuncu N’jie’nin pozisyonu gol olsa lig tarihimizin en güzel gollerinden birini izleyebilirdik.İlk yarı da Sivasspor’un 9 şutunun 4’ü isabet bulurken ,Trabzonspor’un 6 şutunun 1’i isabet buldu ama bu isabet Trabzonspor’ golü getirdi.Trabzonspor, ikinci yarıya da ilk yarı da olduğu gibi baskı ile başlasa da Sivaspor oyunda dengeyi kurdu.Sivasspor oyunu daha çok kendi sahasında kabullenip sabırla Trabzonspor’un hata yapmasını bekledi.Sivasspor da Gradel ve Keita değişiklikleri de takıma Sivasspor’a hücum zenginliği katamadı.

Özetle; Trabzonspor galip geldi ama saha içi sorunları devam ediyor.