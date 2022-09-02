Melih Saatçı yazdı 'Trabzonspor için bu sezon zor geçer'

02 Eylül 2022 Cuma, 23:06

Trabzonsporlu oyuncular Ümraniyespor karşısında oyunu kollektif oynamaktansa daha çok bireysel oynayarak etkili olmaya çalıştı. Günümüz futbolunda bireysel oynama ile belki günlük başarı yakalayabilirsin ama uzun vade de başarılı olmanız mümkün değil.

Trabzonspor geçen sezonun ikinci yarısı ile başlayan durağanlığını Ümraniye karşısında da galip gelmesine rağmen devam ettirdi. Şampiyon takımdan Nwakeme, Cornellius gitti Visca da uzun süreli sakatlık yaşadı. Hadi sezon başında giden Nwakeme’yi bir kenara koyarsak Avcı’nın giden ve gelen oyunculardan sonra oyun anlamında değişik versiyonlara hazırlığı var mı? Henüz göremedik.

Ümraniye karşısında Trabzon takımın defansı ile ileri ucu arasında zaman zaman 50-60 metre mesafe vardı. Trabzonspor gibi şampiyon olmuş bir takımın bu kadar geniş mesafede oyunu oynama lüksü yok. Bakıyoruz koskoca ilk yarı Trabzonsporlu oyuncularda ne bir baskı var ne de alan daraltma !

İlk yarı Djanny çıkana kadar oyunda var mıydı yok muydu belli değildi. Sağ kanatta Larsen ile oyuna başlamak daha akılcı olurdu. Trazeguet gol atmasına rağmen etkisizdi. Bakesetas şutları olmasa oyunda yok. Önemle belirtmeliyim ki Kopenhag maçları zihinsel anlamda kırılma maçları idi. Şampiyonlar Ligi’ne girilseydi Trabzonspor oyun anlamında da Süper Ligde de yukarı ivme yakalardı.

Henüz lig de galibiyeti olmayan Ümraniyespor karşısında alınan galibiyet Trabzonspor’u yanıltmasın. Avcı gereken önlemleri almaz ve takımı zihinsel olarak diri tutamazsa Trabzonspor için bu sezon zor geçer.