Melih Saatçı yazdı 'Trabzonspor için bu sezon zor geçer'
Trabzonspor, Süper Lig’in 5.haftasında deplasmanda Ümraniyespor’u 1-0 mağlup etti. Spor Yazarımız Melih Saatçı, karşılaşmayı Cumhuriyet.com.tr için değerlendirdi.
Trabzonsporlu oyuncular Ümraniyespor karşısında oyunu kollektif oynamaktansa daha çok bireysel oynayarak etkili olmaya çalıştı. Günümüz futbolunda bireysel oynama ile belki günlük başarı yakalayabilirsin ama uzun vade de başarılı olmanız mümkün değil.
Trabzonspor geçen sezonun ikinci yarısı ile başlayan durağanlığını Ümraniye karşısında da galip gelmesine rağmen devam ettirdi. Şampiyon takımdan Nwakeme, Cornellius gitti Visca da uzun süreli sakatlık yaşadı. Hadi sezon başında giden Nwakeme’yi bir kenara koyarsak Avcı’nın giden ve gelen oyunculardan sonra oyun anlamında değişik versiyonlara hazırlığı var mı? Henüz göremedik.
Ümraniye karşısında Trabzon takımın defansı ile ileri ucu arasında zaman zaman 50-60 metre mesafe vardı. Trabzonspor gibi şampiyon olmuş bir takımın bu kadar geniş mesafede oyunu oynama lüksü yok. Bakıyoruz koskoca ilk yarı Trabzonsporlu oyuncularda ne bir baskı var ne de alan daraltma !
İlk yarı Djanny çıkana kadar oyunda var mıydı yok muydu belli değildi. Sağ kanatta Larsen ile oyuna başlamak daha akılcı olurdu. Trazeguet gol atmasına rağmen etkisizdi. Bakesetas şutları olmasa oyunda yok. Önemle belirtmeliyim ki Kopenhag maçları zihinsel anlamda kırılma maçları idi. Şampiyonlar Ligi’ne girilseydi Trabzonspor oyun anlamında da Süper Ligde de yukarı ivme yakalardı.
Henüz lig de galibiyeti olmayan Ümraniyespor karşısında alınan galibiyet Trabzonspor’u yanıltmasın. Avcı gereken önlemleri almaz ve takımı zihinsel olarak diri tutamazsa Trabzonspor için bu sezon zor geçer.
Video Haberler
- Görenler şoke oldu
- Gençlere taş çıkarttı
- Otomobil alev topuna döndü
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Bahçeli'den tek cümlede 3 skandal hata
- Arnavutköy açıklarında hortum!
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli'den tek cümlede 3 skandal hata
- Erdoğan'dan çarpıcı 'Albayrak' çıkışı
- Dikkat çeken oran: Millet İttifakı fark attı!
- Şarkıcı Gülşen için istenen ceza belli oldu
- Ebru Baki: 'Ödediğim paraya inanamadım'
- Şık'tan Erdoğan'a jet yanıt
- Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Erdoğan’a yanıt
- SPK’den batık şirket yöneticiliğine
- Levent Göktaş Bulgaristan'da yakalandı
- Arka planını yazdı: 'Ankara rahatsızdı'