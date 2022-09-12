Melih Saatçı yazdı 'Trabzonspor oyun olarak her hafta geriye gidiyor'

12 Eylül 2022 Pazartesi, 23:39

Trabzonspor, Adana deplasmanından mağlubiyetle ayrıldı. Sürpriz sonuç mu kesinlikle değil…Adana Demirspor’un oyun gücünü göz önüne aldığımızda haftalardır kötü futbol oynayan Trabzonspor karşısında Adana Demirspor’un galip gelmesi de hiçte şaşırtıcı değil.

Geçen sezonu şampiyon kapatmış bir takımın Adana Demir karşısında ki ilk 11’ine bakıyoruz şampiyon takımdan kaleci Uğurcan dışında sadece 2 oyuncu var ,Bakesetas ve Victor Hugo…Trabzonspor şampiyon kadrosunu tutup üzerine 3-4 kaliteli transfer yapacağına şampiyon kadrosunu boşaltmış. Hal böyle iken bu takımdan başarı gelmesi de kolay değil. Kaldı ki Trabzonspor oyun olarak her hafta geriye gidiyor. Adana Demirspor maçında görüldü ki Trabzonspor’un oyunu ağır oynaması kronik bir hastalık haline gelmiş. Trabzonspor defansından rakip sahaya gelene kadar meşin yuvarlak ben yazımı yazmış oluyorum. Geri pas, yan pas bıktırıyor. Trabzonspor taraftarı böyle bir oyun tarzı istemiyor. Kaldı ki Trabzonspor oyun kimliğinde böyle bir oyun anlayışı yok. Trabzonspor dikine oynamalı, sağdan soldan atak bindirmeleri yapmalı ve hücuma derinlik katmalı.

Trabzonspor 2004 Avrupa Şampiyonu Otto Rehhagel’li Yunanistan modelini benimsemiş. Yunanistan savunma anlayışıyla, futbolu çok sıkıcı da olsa kupaya ulaşmıştı ulaşmasına da işin kötüsü Trabzonspor savunmada yapamıyor.