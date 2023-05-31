Melih Saatçı yazdı: 'Trabzonspor takım bütünlüğünü sağlarsa, önümüzde ki sezon zirveyi zorlar'

Yayınlanma: 31.05.2023 - 00:01

Güncelleme: 31.05.2023 - 00:02

Trabzonspor, deplasmanda Giresunspor'u 4-2 mağlup etti. Zorlu mücadeleyi Melih Saatçı yorumladı.

Melih Saatçı'nın değerlendirmesi şu şekilde:

"Karadeniz derbisinde galip gelen Trabzonspor oldu. Puana hatta galibiyete daha çok ihtiyacı olan taraf Giresunspor olmasına rağmen Trabzonspor oyunu iyi domine etti ve güle oynaya, zorlanmadan deplasmandan galibiyetle ayrıldı. Samsun ve Rize ‘nin Süper lig’e çıktığı sezon Giresunspor’un alt lige düşme ihtimalinin artması hoş olmadı.

Trabzonspor camisında güven kazanmak isteyen teknik direktör Nenad Bjelica için önemli bir karşılaşma idi. Haftalardır istikrarsız ve kötü bir görüntü ortaya koyan Trabzonspor için son iki karşılaşmada alınan galibiyetler en azından önümüzde ki sezon için taraftara umut oldu.

Trabzonspor için takıma takviyeler mutlaka şart. Defansın göbeğine iki stoper ve kanatlara takviyelerin ivedilikle yapılması şart. Orta sahada dirençli ,oyunun hem hücum yönünü hem de defansif yönünü oynayabilen en az iki oyuncunun alınması kesinlikle elzem. Hücum hattında da iki santraforun alınmasıda mutlaka gerekli.

Trabzonspor da transferler yapılır ve takım bütünlüğü sağlanırsa, takım önümüzde ki sezon zirveyi zorlar."