Melih Saatçı yazdı: "Trabzonspor'da defans hataları devam ediyor"

16 Temmuz 2022 Cumartesi, 11:26

Trabzonspor hazırlık maçında MTK Budapeşte ile karşılaştı.

Melih Saatçı, mücadeleden 2-1 galip çıkan bordo-mavilileri değerlendirdi:

"Trabzonspor ilk hazırlık maçında Macaristan takımı MTK ‘yı 2-1 yendi yenmesine de oynadığı kötü futbol ilerisi için umut vermedi.

Trabzon takımı oyunu ileri oynamaktan ziyade şampiyon takıma yakışmayacak şekilde oyunu geri oynamayı tercih etti.

Orta sahadan kaleciye atılan amatörce geri paslar yakışmadı. Her ne kadar ilk hazırlık maçı da olsa şampiyon apoleti takan bir takımın oyunu daha önde kurması ve daha baskılı bir oyun ortaya koyması gerekirdi. Önemle belirtmeliyim ki Trabzonspor sezona başlarken yeni kurulan bir takım değil. Takım iskeletini Nwakaeme dışın da koruyor. Bu sebeple hazırlık maçında alınan kötü sinyaller daha çok irdelenmeli ve üzerinde durulmalı.

Mtk takımının ilk yarı 3 topunun direkten dönmesi Trabzonspor adına maçın olumsuzluğunu açıkça ortaya koydu.

Trabzonspor’un defans hataları aynen devam ediyor. Unutulmamalı ki Trabzonspor şampiyon olurken şampiyonluğa en çok katkı sağlayan oyuncuların başında kaleci Uğurcan yer alıyordu.

Kouassi bu takıma katkı sağlayamayacağını geçtiğimiz sezon göstermişti şu an uzatmaları oynuyor. Mtk karşılaşmasında da vasatın altında idi. Larsen için yorum yapmak için daha erken. Larsen, uyum sorununu aşarsa takıma katkı sağlar. Trazeguet’yi ilk hazırlık maçında izleyemedik ama sanırım cumartesi günü oynanacak Slovacka karşısında sahada olacak.

Unutulmamalı ki Trabzonspor şampiyon olurken Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe takımlarının lige çok erken havlu atmalarının Trabzonspor’a vermiş olduğu rahatlığı da yadsımamak gerekir. Her üç takımda yapmış olduğu transferlerle bu sezon ligin ne kadar çetin geçeceğinin sinyallerini verdi."