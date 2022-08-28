Melih Saatçı yazdı 'Trabzonspor’u şampiyonluk mental anlamda geriye atmış. Futbolda dün yok bugün var'

28 Ağustos 2022 Pazar, 23:54

Şampiyonluk adaylarından iki takımın mücadelesinde özellikle ilk yarı son derece kötü bir futbol seyrettik. Trabzonspor da Kopenhag maçının etkisini atlatılamadığı net olarak görüldü.

Trabzonspor geçtiğimiz sezonun ikinci yarısından sonra başlayan düşüşünü yeni sezonda da aynen sürdürüyor. Trabzonspor da özellikle defans hattı ile orta saha ve ileri uç arasında büyük boşluklar Galatasaray karşısında da devam etti.

Galatasaray ise haftalardır oynadığı kötü futboluna rağmen hücum hattında pas hataları yapmasa biraz daha dikkatli olabilse ilk yarıyı önde bitirebilirdi. Galatasaray da sağ kanatta Sacha Boey, Trabzonspor’un sol kanada zor anlar yaşattı.

Trabzonspor ise yan top , geri pas ve oyunu durağan oynatma hastalığını yine iyileştiremediği gibi hastalığı kronik haline geldi. Visca’nın Trabzonspor için önemi yokluğunda açıkça ortaya çıktı. Bireysel becerileri ile takımını hücumda sürükleyen oyuncuların başında idi. Trabzonspor da bireysel becerileri yüksek oyuncular sakatlık ya da formsuzluklarında takıma katkı sağlayamayınca Trabzon takımının kalitesi de yadsınamaz bir biçimde düşüyor. Trazeguet vasatı aşamadı. Sadece Trazeguet mi? Trabzonsporlu oyunculara 10 üzerinden yıldız versek kaleci Taha dışında hiçbiri 2 veya 3 yıldızı geçemez.

Trabzonspor da ayrıca belirtmek istediğim husus Şampiyonlar Ligi’nden elendikten sonra transfer çalışmalarına hız vermesi. Şampiyonlar Ligi’nde Kopenhag takımını hafife alanlara yazılarımda defalarca uyarılarca bulundum. Görüyorum ki bu uyarılarım elendikten sonra dikkate alınmaya başlandı. Trabzonspor da ki sorun sadece transferlerle çözülebilecek gibi görünmüyor. Trabzonspor’u şampiyonluk mental anlamda geriye atmış. Futbolda dün yok bugün var…

Avcı ise sorunlara çözüm üretmektense basın toplantılarında halen geçen sezonun şampiyonluğundan dem vuruyor. Oysa ki Avcı, Şampiyonlar Ligi’ne takımını sokabilseydi Trabzonspor da ki akıbetini sağlamlaştıracaktı. Avcı oynanan 2 Kopenhag maçı ile Antalyaspor ve Galatasaray karşılaşmalarında sınıfta kalmıştır.