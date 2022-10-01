Melih Saatçı yazdı 'Trabzonspor’un ikinci yarıda ki futbolu umut verici'

01 Ekim 2022 Cumartesi, 19:25

Trabzonspor, Süper Lig’in 8.haftasında zirveye ağırlığını koymak için deplasmanda Kayserispor karşısında kritik bir mücadeleye çıktı.

Kayserispor takımı, Trabzonspor maçına kadar bu sezon oynamış olduğu 3 iç saha maçından da galibiyetle ayrılmıştı. Gelin görün kü kendi saha ve seyircisi önünde çok etkili oynayabilen bir takım olduğunu Trabzonspor karşısında sadece bir devre gösterebildi. Kayserispor karşılaşması gösterdik ki Trabzonspor mili maç arasını iyi geçirmiş.Zirvede ki rakiplerinden Beşiktaş ile Fenerbahçe’nin de kozlarını pazar günü paylaşacak olması ve de iki rakibinin kendi aralarında ki olası puan kayıpları ;Trabzonspor’un da Kayserispor karşısında galip gelmesi bir anda Trabzonspor’u zirveye daha da yaklaştıracak.

Trabzonspor’un kalesinde çok pozisyon veren bir takım olmasının sancıları özellikle maçın ilk yarısında aynen devam etti. Defansın ortasında oynayan stoperlerin ağır oluşu ile beraber orta saha oyuncularının da yardımlaşma da etkisiz kalması Trabzonspor’un rakiplerine çok pozisyon yaratmakta.

Trabzonspor oyun olarak maçın ikinci yarısında iyi bir futbol ortaya koydu.Yine de önemle belirtmeliyim ki özellikle maçın ilk yarısı gösterdi ki Trabzonspor’un oyunu ağır oynaması kronik bir hastalık haline gelmiş. Trabzonspor oyuncularının geri pas ve yan pas yapması bıktırıyor. Trabzonspor taraftarı böyle bir oyun tarzı istemiyor. Kaldı ki Trabzonspor oyun kimliğinde böyle bir oyun anlayışı yok. Trabzonspor dikine oynamalı, sağdan soldan atak bindirmeleri yapmalı ve hücuma derinlik katmalı.

Önemle belirtmeliyim ki Trabzonspor adına ligin 8.haftası geride kalırken Trabzonspor’un ikinci yarıda ki futbolu umut verici.