Melih Saatçı yazdı: 'Van Bronckhorst’un kadro istikrarı yakalaması çok önemli'

Yayınlanma: 01.09.2024 - 23:56

Güncelleme: 01.09.2024 - 23:56

Melih Saatçı, Beşiktaş'ın 2-0 kazandığı Sivasspor mücadelesini kaleme aldı.

Saatçı'nın değerlendirmesi şu şekilde:

"Hafta içi alınan 5-1’lik Lugano galibiyetinin morali ile Sivasspor karşısına çıkan Beşiktaş, özellikle ilk yarıda pozisyon bulmakta oldukça zorlandı. Sivaspor ‘un takım savunmasını iyi yapması ve alanları iyi kapatması Beşiktaş’ı zorladı.

Muçi etkisiz kaldı.Zaman zaman kanatta değiştirse bir türlü oyuna giremedi.Gedson yine sahanın en enerjik oyuncusu idi. Attığı gol, Beşiktaş’a oyunun son bölümünde hayat verdi. Felix Uduokhai daha ilk maçı olması rağmen defansta takımını rahatlattı. Futbol alt yapısı çok iyi bir oyuncu. Paulista ile uyumu artarak devam ederse Beşiktaş adına büyük artı olur.

Beşiktaş bu karşılaşma üzerinden pozisyona girmekte zorlansa da Sivasspor’u da kendi kalesinde pozisyona sokmadı.

Cıro Immobile, saha içinde yerli yerinde yaptığı koşular ve de defansa kadar gelip mücadele etmesi ile bir kez daha ne kadar önemli bir golcü ve de aynı zamanda profesyonel olduğunu futbolseverlere bir kez daha gösterdi.

Van Bronckhorst’un en beğendiğim yönü sahaya çıkarttığı 11’lerde büyük değişikliler yapmaması. Takım kadrosunda istikrarı yakalamak takım birlikteliğinde çok önemli.

Sonuç olarak kupa mücadelesi dönüşleri takımlar için her zaman zor olmuştur, buna rağmen Beşiktaş galibiyet serisine devam ederek istikrar yakalama anlamında moraline moral kattı."