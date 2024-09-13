Memhpis Depay'dan transfer açıklaması

Yayınlanma: 13.09.2024 - 18:07

Güncelleme: 13.09.2024 - 18:07

Transfer dönemi boyunca uzun süre serbest statüde olup ardından Brezilya Ligi ekiplerinden Corinthians'a imza atan Memhpis Depay, şu sözleri söyleyerek transferin sebebini açıkladı:

"Brezilya futbolun merkezi, güzel oyun burada. Burada olmamın sebebi futboldan daha büyük. Brezilya kültürü iyi bilinir, Afrika kültürlerine çok benzer. Babam Gana'lı ve ben bu benzerliği hissettim."

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Memphis Depay, geçen sezon İspanyol ekibi Barcelona ile çıktığı 31 maçta 9 gol 2 asistlik performans sergilemişti.