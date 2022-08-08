Onur Seyit Yaran kimdir? Onur Seyit Yaran kaç yaşında, Onur Seyit Yaran kariyeri...
Geçen günlerde bir reklam projesi ve dergi çekimiyle gündeme gelen Onur Seyit Yaran, sosyal medyada oldukça konuşulan isimlerden biri. Peki, gözde oyuncu Onur Seyit Yaran kimdir? Onur Seyit Yaran kaç yaşında, Onur Seyit Yaran kariyeri...
Genç, dizi oyuncusu Onur Seyit Yaran, başarılı performansı ve yakışıklılığıyla dikkat çeken genç ünlülerden biri olarak sık sık konuşuluyor. İşte, Onur Seyit Yaran hakkındaki önemli bilgiler...
ONUR SEYİT YARAN KİMDİR?
13 Ocak 1995 doğumlu olan Onur Seyit Yaran, İstanbul doğumludur. 27 yaşındaki Yaran, Best Model of Turkey 2016 birincisidir. Best Model of Turkey yarışmasının ardından Best Model Of World yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiştir.
Haliç Üniversitesi Spor Akademisi Spor Yöneticiliği Bölümü’nde öğrencidir. Uzun bir süre lisanslı olarak futbol oynayan Onur Seyit Yaran, futbolculuğunun yanı sıra satranç sporcusudur.
2018 yılında Kalk Gidelim adlı dizi ile oyunculuk hayatına adım atan Onur Seyit Yaran, Vuslat dizisinde de oynamıştır.
ONUR SEYİT YARAN NE BURCU?
Onur Seyit Yaran, 1.87 metre boyunda, 78 kilo ve Oğlak burcudur.
ONUR SEYİT YARAN YER ALDIĞI İŞLER
2017-2019 Kalk Gidelim
2019-2020 Vuslat
2021-halen Kardeşlerim
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