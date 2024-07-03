Memphis Depay'dan dikkat çeken A Milli Takım paylaşımı!

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 son 16 turunda karşılaştığı Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu. Hollandalı oyuncu Memphis Depay, cumartesi günü oynanacak maç hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.07.2024 - 11:30
Memphis Depay'dan dikkat çeken A Milli Takım paylaşımı!
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A Milli Takım, Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek EURO 2024'te çeyrek finale adını yazdırdı ve Hollanda'nın rakibi oldu. Hollanda'nın dünyaca ünlü futbolcusu Memphis Depay'dan karşılaşma sonrası Türkiye mesajı geldi.

"CUMARTESİ GÖRÜŞÜRÜZ"

Memphis Depay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumartesi görüşürüz" ifadelerini kullandı.

HOLLANDA MAÇI 6 TEMMUZ'DA

A Milli Takım, 6 Temmuz Cumartesi saat 22.00'de EURO 2024 çeyrek final turunda Hollanda ile karşı karşıya gelecek.


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