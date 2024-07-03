A Milli Takım'ın zaferi dünya basınında: 'Avusturya'nın rüyasına son verdi'

Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te A Milli Takımımızın Avusturya’yı 2-1'lik skorla devirip çeyrek finale çıkması Avrupa’da geniş yankı buldu. Çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak olan milliler için Avrupa'da öne çıkan manşetler şöyle: