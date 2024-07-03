A Milli Takım'ın zaferi dünya basınında: 'Avusturya'nın rüyasına son verdi'

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 son 16 turunda karşılaştığı Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek Hollanda'nın çeyrek finaldeki rakibi oldu. Dünya basını A Milli Futbol Takımı'nın zaferine geniş yer ayırdı.

cumhuriyet.com.tr
03 Temmuz 2024 Çarşamba, 11:11
A Milli Takım'ın zaferi dünya basınında: 'Avusturya'nın rüyasına son verdi'

Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te A Milli Takımımızın Avusturya’yı 2-1'lik skorla devirip çeyrek finale çıkması Avrupa’da geniş yankı buldu. Çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak olan milliler için Avrupa'da öne çıkan manşetler şöyle:

A Milli Takım'ın zaferi dünya basınında: 'Avusturya'nın rüyasına son verdi'

AVUSTURYA

Kronen Zeitung: Avusturya’nun ‘Yaz Gecesi Rüyası’na Türkiye son verdi.

Heute: Türkiye, Avusturya’nın kalbini kırdı.

Der Standard: Avusturya'nın Avrupa Şampiyonluğu hayali Türkiye karşısında son 16 turunda sona erdi.

Kurier: Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turunda acı son: Avusturya, Türkiye karşısında mağlup oldu.

Oberösterreichische Nachrichten: Avrupa Şampiyonası rüyasından çıktık.

OE24: Yaz masalımızın acı sonu. EURO kahramanlarımızın rüyası Leipzig'de sona eriyor.

Die Presse: Parçalanan rüya: Avusturya Türkiye yüzünden başarısız oldu.

A Milli Takım'ın zaferi dünya basınında: 'Avusturya'nın rüyasına son verdi'

İNGİLTERE

Times Sport: Merih Demiral’in, Mert Günok’un, meşalelerini, tutkularını ve gürültülerini getiren binlerce Türkiye taraftarının anısına uzun süre hatırlanacak bir gece.

The Sun: Merih Demiral, Ralf Rangnick’i attığı 2 golle sersemletti.

A Milli Takım'ın zaferi dünya basınında: 'Avusturya'nın rüyasına son verdi'

İSPANYA

Marca: Güler icat ediyor, Demiral infaz ediyor, Günok kurtarıyor. Ve Türkiye hayallerinin peşinden koşmaya devam ediyor.

AS: Arda Güler gezegendeki tüm haber bültenlerini değiştirmek istedi: Orta sahadan denediği çılgınlığa bakın.

A Milli Takım'ın zaferi dünya basınında: 'Avusturya'nın rüyasına son verdi'

FRANSA

L’Equipe: Türk sürprizi! Türkiye, Avusturya’yı şaşırttı.

A Milli Takım'ın zaferi dünya basınında: 'Avusturya'nın rüyasına son verdi'

ALMANYA

Bild: Türkiye, Avusturya’yı yenerek çeyrek finale kaldı. Arda ve Merih olağanüstüydü.

A Milli Takım'ın zaferi dünya basınında: 'Avusturya'nın rüyasına son verdi'

HOLLANDA

AD: Merih Demiral’ın rüya gecesinin sonucu: 2-1

A Milli Takım'ın zaferi dünya basınında: 'Avusturya'nın rüyasına son verdi'

İTALYA

La Gazzetta dello Sport: Merih Demiral abarttı, Avusturya’yı ikiye katladı.

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