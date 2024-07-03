A Milli Takım'ın zaferi dünya basınında: 'Avusturya'nın rüyasına son verdi'
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 son 16 turunda karşılaştığı Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek Hollanda'nın çeyrek finaldeki rakibi oldu. Dünya basını A Milli Futbol Takımı'nın zaferine geniş yer ayırdı.
Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te A Milli Takımımızın Avusturya’yı 2-1'lik skorla devirip çeyrek finale çıkması Avrupa’da geniş yankı buldu. Çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak olan milliler için Avrupa'da öne çıkan manşetler şöyle:
AVUSTURYA
Kronen Zeitung: Avusturya’nun ‘Yaz Gecesi Rüyası’na Türkiye son verdi.
Heute: Türkiye, Avusturya’nın kalbini kırdı.
Der Standard: Avusturya'nın Avrupa Şampiyonluğu hayali Türkiye karşısında son 16 turunda sona erdi.
Kurier: Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turunda acı son: Avusturya, Türkiye karşısında mağlup oldu.
Oberösterreichische Nachrichten: Avrupa Şampiyonası rüyasından çıktık.
OE24: Yaz masalımızın acı sonu. EURO kahramanlarımızın rüyası Leipzig'de sona eriyor.
Die Presse: Parçalanan rüya: Avusturya Türkiye yüzünden başarısız oldu.
İNGİLTERE
Times Sport: Merih Demiral’in, Mert Günok’un, meşalelerini, tutkularını ve gürültülerini getiren binlerce Türkiye taraftarının anısına uzun süre hatırlanacak bir gece.
The Sun: Merih Demiral, Ralf Rangnick’i attığı 2 golle sersemletti.
İSPANYA
Marca: Güler icat ediyor, Demiral infaz ediyor, Günok kurtarıyor. Ve Türkiye hayallerinin peşinden koşmaya devam ediyor.
AS: Arda Güler gezegendeki tüm haber bültenlerini değiştirmek istedi: Orta sahadan denediği çılgınlığa bakın.
FRANSA
L’Equipe: Türk sürprizi! Türkiye, Avusturya’yı şaşırttı.
ALMANYA
Bild: Türkiye, Avusturya’yı yenerek çeyrek finale kaldı. Arda ve Merih olağanüstüydü.
HOLLANDA
AD: Merih Demiral’ın rüya gecesinin sonucu: 2-1
İTALYA
La Gazzetta dello Sport: Merih Demiral abarttı, Avusturya’yı ikiye katladı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ankara'yı karıştıran 'Soylu' iddiası
- Memur ve emekli zammı belli oldu
- Kurum'un bakanlığına İmamoğlu'ndan ilk açıklama
- 'Ben ona bakan olamazsın demedim...'
- Harikasınız 'Bizim çocuklar' harika!
- Profesör Karasu'nun ölümünde sır perdesi kalktı
- Kira sözleşmelerinde 'TEFE-TÜFE' bilmecesi
- 5 ürün grubuna ÖTV zammı yolda
- Arda Güler ve Kenan Yıldız tarihe geçti!
- 'Belki bunları söylediğim için kızıyorsunuz ama...'