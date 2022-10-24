Menajeri Erkut Söğüt açıkladı: Mesut Özil futbolu bırakıyor mu?
Mesut Özil, Kerem Aktürkoğlu ve pek çok futbolcunun temsilciliğini avukat Erkut Söğüt önemli açıklamalar yaptı.
Mesut Özil ve Kerem Aktürkoğlu gibi isimlerin menajerliğini yapan avukat Erkut Söğüt, Özil'in son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.
Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Söğüt, "Mesut Özil'den çok benim Mesut'un MLS'de oynaması şeklinde bir hayalim vardı. Ama o Türkiye'yi tercih etti. Tabii ki saygı duyuyorum. Bizim görevimiz doğru alternatifler yaratmak. Mesut ailesiyle Türkiye'de çok mutlu... MLS'e Messi, Ronaldo ayarında oyuncular dışında 30 yaşını geçmiş oyuncu transfer edilmiyor. Genelde 22 yaş oyuncu arıyorlar" dedi.
"BEŞİKTAŞ, GALATASARAY VE TRABZONSPOR'DA OYNAMAZ...'
Mesut Özil'in sakatlığı ile ilgili olarak ise Söğüt, "Mesut başarılı bir ameliyat geçirdi. Tam olarak iyileştiğinde sahalara dönecek. Futbolu bırakması söz konusu değil. Zaten böyle bir kararı olsa, bunu kendisi açıklar. Kimseye bırakmaz. Mesut'un Fenerbahçe'den sonra Başakşehir'e neden gittiğini açıkladı; ama büyük takımlar söz konusu olunca 'Fenerbahçe'den başka takımda oynamam' dedi. Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'da oynamaz" şeklinde konuştu.
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