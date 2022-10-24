Spor yazarları Galatasaray - Alanyaspor maçını yorumladı
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Alanyaspor ile sahasında 2-2 berabere kaldı.
Mücadelenin ardından spor yazarları şu yorumları yaptı:
Ebru Kılıçoğlu - Cumhuriyet: "Tamamen dolu bir statta, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayan müthiş bir koreografi ile başlıyor Galatasaray-Alanyaspor maçı. Galatasaray takımı, tribünlerinden gelen coşkuyu sahaya yansıtıyor. İlk düdükle baskı yapmaya başlayan Sarı-Kırmızılı takım, 11. dakikada Mertens ile golü buluyor. İdeal kadrosunu bulmuş bir takım kimliğiyle, özellikle Rashica’nın çalışkanlığı, Mertens ve İcardi’nin tutkulu oyunuyla futbol oynamanın keyfini de yansıtıyor sahaya. Tabii bu baskın görüntünün bir nedeni daha var: Alanyaspor’un güzel ama sonuç üretmeyen futbolu. Konuk takım geriden paslarla başlattığı 4-3-3’lük oyun düzeninde sık sık Galatasaray’a gafil avlanıyor, ileri çıkmakta tereddüt ediyor, savunmasında açıklar veriyor. 22’de İcardi Galatasaray adına şık bir gole imza atıyor. Bir taraf bu kadar tutkulu diğer taraf da tutuk olunca, Galatasaray için bol gollü bir maç beklentisi artıyor seyirci adına. Olmuyor! 31. dakikada oldukça tartışmalı bir kararla Boey, bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle direkt kırmızı kartla atılıyor. Erken kırmızı kart, Galatasaray’ın hem asabını hem dengesini bozuyor. Alanyaspor ise, özellikle ikinci yarıda baskısını önemli derece artırarak 68’de Balkovec’in serbest vuruşuyla golü buluyor. İkinci gol ise son dakikalarda A. Hassan’dan geliyor. Galatasaray, belki de güle oynaya farklı kazanacağı bir maçta, “kadere(!)” boyun eğiyor..."
Fırat Aydınus - Hürriyet: "Bariz gol veya bariz gol atma şansına engel olma konusunda aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmalı: 1-) İhlal ve kale arasındaki uzaklık. 2-) Oyunun yönü. 3-) Topun kontrolünü sağlama veya kazanma ihtimali. 4-) Savunma oyuncularının konumu ve sayısı. Bu kriterlerin biri veya ikisi değil, hepsinin gerçekleşmesi gerekir. Dolayısıyla bu pozisyona baktığımız bu kriterlerin hepsi birden oluşmadığı için bariz gol şansı olarak değerlendirilip kırmızı kart gösterilmesi yanlış. Alanyasporlu Yusuf Özdemir, Galatasaray ceza alanında Nelsson ile girdiği mücadelede yere düştü. Konuk takım bu pozisyonda penaltı bekledi. Victor Nelsson’un ceza sahası içinde istemeden de olsa rakibinin ayağına basması sonucu oluşan ihlal, penaltı verilmesini gerektiriyor. Galatasaraylı Abdülkerim, Efecan’a arkadan yaptığı hareket sonrası direkt kırmızı kart gördü. VAR’ın karışamayacağı bir pozisyon. Hakemin kırmızı kart yorumuna saygı duymakla birlikte, sarı karta daha yakınım."
Banu Yelkovan - Hürriyet: "İlk yarı biterken ofsayttan verilmeyen goller, bir kırmızı kart, tartışmalı penaltı kararları, atılan 4 gol ve tabelada yazan 2-0’lık skor vardı. Boey’nin direkt kırmızı, Muslera’nın sarı kart görmesine yol açan pozisyon sonrası Galatasaray’ın maçın başındaki nefes kesen temposu ve bol pozisyonlu atak futbolu bıçakla kesilmiş gibi durdu. Sarı kırmızılılar adına oldukça keyifli giden maç, bir anda her anlamda tersine döndü. Oysa kendi evinde, stadı tamamen dolduran taraftarları önünde, iki tribüne yayılan görkemli 29 Ekim koreografisinin coşkusuyla çok yüksek tempoyla maça başlamıştı Galatasaray. Galatasaray çok iyi başladığı, hızlı goller bulduğu ve farka gideceği beklenen maçta 90+1. dakikada Ahmet Hassan’dan gelen gole engel olamayınca, hiç beklemediği dramatik bir beraberliğe razı oldu."
Osman Şenher - Milliyet: "İlk yarım saatte Alanyaspor’un kaleye şutu yoktu. Ama 31. dakikada Boey’in gördüğü kırmızı kart oyunu, tribünleri başka bir boyuta taşıdı. Bu dakikadan sonra resmen futbol, futbol olmaktan çıktı. Ben şimdi Ali Palabıyık’a soruyorum. Hakemlik hayatında hangi futbolcuya böyle bir kırmızı kart çıkardı. Orada karşılıklı bir mücadele vardı. Sarı kart olabilir, ama kırmızı kart ağırdı. Aklıma Alper Ulusoy’un Muslera’ya altı saniye kuralını uygulaması geldi. Bu da böyle bir kırmızı kart... İnsanlar maça keyif almak, futbol izlemek için geliyor. İnanın Ali Palayık’ın yüz mimiklerini gördüğü zaman muhakkak futbolcular bile geriliyordur. Neden bugüne kadar yönettiği bütün Galatasaray maçlarında Palabıyık maalesef antipatik oldu. Ama yine de sarı-kırmızılı taraftarı, futbolcuları germek için bu maçlara atanmaya devam ediyor. Abdülkerim’in de kırmızısı aynı. Her maçta bu tür ayağa basmalar oluyor. Ne söyleyeyim... Bundan sonra Galatasaray’ın maçları daha da gergin geçecek. Yazık..."
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