Menajeri konuştu: Torreira transferi için resmi açıklama!

Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Lucas Torreira'nın bir süredir Boca Juniors'a transfer olacağı iddia ediliyordu. Söz konusu haberlerle ilgili Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur'dan açıklama geldi.

Menajeri konuştu: Torreira transferi için resmi açıklama!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 14.03.2025 - 13:27

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira'nın adı bir süredir transfer dedikodularına karışıyordu.

Galatasaray ile 2025-26 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan Torreira'nın adı Boca Juniors ile anılıyordu.

Arjantin basınında haberlerin artmasının ardından Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur'dan açıklama geldi.

MENAJERİNDEN İDDİALARA CEVAP

Konuyla ilgili Carve Deportiva'ya konuşan Bentancur, söz konusu iddiaları yalanladı.

Torreira'nın Galatasaray için hala önemli bir futbolcu olduğunu aktaran menajer, "Yakın zamanda Boca Juniors'a transfer olacağını sanmıyorum" ifadesini kullandı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 37 maça çıkan 29 yaşındaki Torreira, 3204 dakika sahada kaldı.


Etiketler: #Lucas Torreira #galatasaray #boca juniors

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