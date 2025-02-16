Transfer için iki formül masada: Lucas Torreira için sürpriz iddia!
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira'ya Arjantin devi Boca Juniors'ın talip olduğu iddia edildi.
Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyucusu Lucas Torreira için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Arjantin basınından Strikers'ın haberine göre; Boca Juniors, sezonun ikinci yarısında orta sahasını güçlendirmek için Torreira'yı kadrosuna katmak istiyor.
Boca Başkanı Juan Roman Riquelme'nin Uruguaylı futbolcuyu takımı güçlendirecek üst düzey bir transfer olarak gördüğü kaydedildi.
Haber detayında, bu operasyonun kolay olmayacağı vurgulanarak, Boca Juniors'ın Lucas Torreira'yı kiralamak için pazarlığa girişeceği ya da Galatasaray'ın talep edeceği bonservis bedeline yaklaşmanın formülünü bulmaya çalışacağı ifade edildi.
Etiketler: #Lucas Torreira #boca juniors #galatasaray
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