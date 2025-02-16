Transfer için iki formül masada: Lucas Torreira için sürpriz iddia!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira'ya Arjantin devi Boca Juniors'ın talip olduğu iddia edildi.

Transfer için iki formül masada: Lucas Torreira için sürpriz iddia!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 16.02.2025 - 13:52

Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyucusu Lucas Torreira için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Arjantin basınından Strikers'ın haberine göre; Boca Juniors, sezonun ikinci yarısında orta sahasını güçlendirmek için Torreira'yı kadrosuna katmak istiyor.

Boca Başkanı Juan Roman Riquelme'nin Uruguaylı futbolcuyu takımı güçlendirecek üst düzey bir transfer olarak gördüğü kaydedildi.

Haber detayında, bu operasyonun kolay olmayacağı vurgulanarak, Boca Juniors'ın Lucas Torreira'yı kiralamak için pazarlığa girişeceği ya da Galatasaray'ın talep edeceği bonservis bedeline yaklaşmanın formülünü bulmaya çalışacağı ifade edildi.


Etiketler: #Lucas Torreira #boca juniors #galatasaray

İlgili Haberler

Lucas Torreira'dan Okan Buruk'a destek! 'Her zaman senin yanındayız'

Lucas Torreira'dan Okan Buruk'a destek! 'Her zaman senin yanındayız'
Lucas Torreira'dan ayrılık sinyali: 'Yaklaşıyor'

Lucas Torreira'dan ayrılık sinyali: 'Yaklaşıyor'
Torreira'dan Fernando Muslera paylaşımı: 'Baba, kardeş, kaptan...'

Torreira'dan Fernando Muslera paylaşımı: 'Baba, kardeş, kaptan...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler