Menajerinden Mesut Özil itirafı!

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 14:31

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 14:31

Menajer Erkut Söğüt, Mesut Özil'in futbolu bırakma sebebini anlattı.

Mesut Özil'in sahalara vedasını Radyospor'a değerlendiren Erkut Söğüt, "Her futbolcu için faklı perspektifler var. Özil de kendi kararını verdi. Saygı duymak gerekiyor. " dedi.

Sözlerine devam eden Söğüt, "Kendi düşündü, kendi karar verdi. Ailesi ve kendisi için en doğrusunun yaptığını düşünüyor. Saygı duymak gerekiyor. Bakalım bundan sonrası için ne yapacak" açıklamasını yaptı.