Nilüfer Belediyespor evinde set vermedi
Voleybol Misli.com Sultan Ligi'nin 23. haftasında Nilüfer Belediyespor, sahasında Kuzeyboru'yu 3-0 yendi.
Voleybol Misli.com Sultan Ligi'nin 23. haftasında Nilüfer Belediyespor, sahasında Kuzeyboru'yu 3-0 mağlup etti.
Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Sadettin Deneri, Asiye Tuzkan
Nilüfer Belediyespor: Atkinson, Ecenur Aksoy, Radosova, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, Nuneviller (Eylül Akarçeşme, Cansu Bir, Arzum Tezcan, Milanova)
Kuzeyboru: Arelya Karasoy, Paskova, Rahimova, Mitchem, Sabriye Dikmen, Yasemin Yıldırım (Dilek Kınık, Ezgi Bektaş, Nursevil Aydınlar, Klimets)
Setler: 28-26, 25-21, 25-15
Süre: 86 dakika (35, 28, 23)
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