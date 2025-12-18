Cumhuriyet Gazetesi Logo
Menajeriyle görüşüldü... Fenerbahçe'de orta saha transferinde yeni gelişme!

Menajeriyle görüşüldü... Fenerbahçe'de orta saha transferinde yeni gelişme!

18.12.2025 11:34:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Menajeriyle görüşüldü... Fenerbahçe'de orta saha transferinde yeni gelişme!

Ara transfer döneminde orta sahaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'nin, PSV forması giyen Joey Veerman'ın menajeriyle görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

Ara transfer döneminde kadrosuna bir orta saha takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor.

Fenerbahçe, PSV Eindhoven forması giyen gündemde yer alan Joey Veerman için harekete geçti.

MENAJERİYLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi ve oyuncunun şartlarını sordu.

BU SEZON PERFORMANSI

PSV Eindhoven forması altında bu sezon 22 maçta süre bulan Hollandalı futbolcu, 8 gol attı ve 7 asist yaptı.

PSV Eindhoven ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Veerman'ın, güncel piyasa değeri 27 milyon uro olarak gösteriliyor.

İlgili Konular: #fenerbahçe #psv eindhoven #Joey Veerman

İlgili Haberler

Adalet Bakanı Tunç'a verilen formada imzası yer almıştı... Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması
Adalet Bakanı Tunç'a verilen formada imzası yer almıştı... Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a yaptığı ziyarette takdim edilen formada Mert Hakan Yandaş'ın da imzasının bulunması üzerine sosyal medyada çıkan iddialara ilişkin sarı lacivertli ekipten açıklama geldi.
Listede iki isim yer alıyor: Fenerbahçe'de orta saha operasyonu!
Listede iki isim yer alıyor: Fenerbahçe'de orta saha operasyonu! Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, rotasını Hollanda'ya çevirdi. Sarı lacivertli ekibin listesinde Kenneth Taylor ile Joey Veerman olduğu iddia edildi.
Fenerbahçe Medicana kendi evinde Göztepe'yi devirdi!
Fenerbahçe Medicana kendi evinde Göztepe'yi devirdi! Fenerbahçe Medicana, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında kendi evinde ağırladığı Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.