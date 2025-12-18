Menajeriyle görüşüldü... Fenerbahçe'de orta saha transferinde yeni gelişme!

Ara transfer döneminde kadrosuna bir orta saha takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor.

Fenerbahçe, PSV Eindhoven forması giyen gündemde yer alan Joey Veerman için harekete geçti.

MENAJER İYLE G ÖRÜ ŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi ve oyuncunun şartlarını sordu.

BU SEZON PERFORMANSI

PSV Eindhoven forması altında bu sezon 22 maçta süre bulan Hollandalı futbolcu, 8 gol attı ve 7 asist yaptı.

PSV Eindhoven ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Veerman'ın, güncel piyasa değeri 27 milyon uro olarak gösteriliyor.