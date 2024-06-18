Merhaba EURO 2024 biz geldik! 'Bizim çocuklar' turnuvaya mükemmel başladı!
EURO 2024 F Grubu'nun ilk maçında A Milli Futbol Takımımız, Gürcistan'ı 3-1 yenerek gruba 3 puanla başladı. Arda Güler, Milli Takımımız adına Avrupa Şampiyonası finallerinde gol atan en genç futbolcumuz oldu.
EURO 2024 F Grubu'nun ilk maçında Vincenzo Montella'nın yönetimindei A Milli Futbol Takımımız, Willy Sagnol'un ekibi Gürcistan'ı 3-1 yenerek gruba 3 puanla başladı.
Signal-Iduna Park'ta oynanan maçta A Milli Takımımıza galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Mert Müldür, 65. dakikada Arda Güler ve 90+7'de Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Gürcistan'ın tek golünü ise 32. dakikada Giorgi Mikautadze kaydetti.
A Milli Takım'ın ikinci golünü kaydeden Arda Güler, Milli Takımımız adına Avrupa Şampiyonası finallerinde gol atan en genç futbolcumuz oldu.
Arda Güler, bu sezon Real Madrid ve Milli Takım formasıyla ilk 11 çıktığı 7 maçın 7'sinde de gol attı
Bu sonuçla birlikte A Milli Takımımız Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde ilk kez bir açılış maçına 3 puanla başlamış oldu. Gürcistan ise 0 puanda kaldı.
Grubun bir sonraki maçında A Milli Takımımız, Portekiz ile karşılaşırken, Gürcistan bir diğer rakibi Çekya ile karşılaşacak.
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