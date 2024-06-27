Merih Demiral: "Emin adımlarla devam edeceğiz"

Yayınlanma: 27.06.2024 - 00:24

Güncelleme: 27.06.2024 - 00:24

A Milli Takım'ın savunma oyuncusu Merih Demiral, Çekya mücadelesi sonrası konuştu.

Merih Demiral, "Çok zor bir maçtı ama kazanmasını bildik. Çok mücadele verdik sahada. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum, sahaya karakter koydular." dedi.

Açıklamalarına devam eden Merih, "Gerekli mücadeleyi, karakteri gösterdik. Çok mutluyuz. İnşallah yolumuza emin adımlarla devam ederiz." diye konuştu.

Avusturya maçı için konuşan milli futbolcu, "Maç maç gidiyoruz. Avusturya formda bir takım. Elimizden geleni yapacağız. İnşallah güzel sonuç alırız" şeklinde konuştu.