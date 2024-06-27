Merih Demiral: "Emin adımlarla devam edeceğiz"
A Milli Takım'da Merih Demiral, Çekya karşılaşması sonrası açıklamalar yaptı. Demirel, "Emin adımlarla devam edeceğiz" dedi.
A Milli Takım'ın savunma oyuncusu Merih Demiral, Çekya mücadelesi sonrası konuştu.
Merih Demiral, "Çok zor bir maçtı ama kazanmasını bildik. Çok mücadele verdik sahada. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum, sahaya karakter koydular." dedi.
Açıklamalarına devam eden Merih, "Gerekli mücadeleyi, karakteri gösterdik. Çok mutluyuz. İnşallah yolumuza emin adımlarla devam ederiz." diye konuştu.
Avusturya maçı için konuşan milli futbolcu, "Maç maç gidiyoruz. Avusturya formda bir takım. Elimizden geleni yapacağız. İnşallah güzel sonuç alırız" şeklinde konuştu.
Spor Haberleri
- Vincenzo Montella'dan Avusturya sözleri
- Çek bir 2. tur
- Mert Müldür: ''Hakeme rağmen kazandık''
- İsmail Yüksek: Hak ettiğimizi yaşıyoruz
- Barış Alper Yılmaz: 'Bu jenerasyon çok iyi'
- Tüpraş Stadyumu'nda yangın çıktı
- Merih Demiral: Emin adımlarla devam edeceğiz
- Cenk Tosun: Bu daha başlangıç
- İşte EURO 2024'teki eşleşmeler
- Vatandaşlar maç için meydanlara aktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Cemaatten daire başkanlığına...
- Asgari ücret ve emeklilere refah payı açıklaması
- 1128 yıl hapis cezası alıp nasıl tahliye olursunuz?
- İnsan kaçakçılığı yapan generale gözaltı!
- Can Kıraç hayatını kaybetti
- Bu karar araç fiyatlarını etkileyecek!
- İstismar edilen çocuğun babası konuştu
- Erdoğan ve muhabir arasında ilginç diyalog
- 'Bizim Çocuklar' son 16'da!
- HSK üyesine ‘büyü’ yaptırmış