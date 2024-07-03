Yayınlanma: 03.07.2024 - 13:13

Güncelleme: 03.07.2024 - 13:13

Geçen sene yaz transfer döneminde Arabistan'a transfer olan tecrübeli futbolcu Merih Demiral, A Milli Takım formasıyla gösterdiği performansla adından söz ettirdi. Merih Demiral'ın hayatı ve kariyeri sosyal medyada araştırma konusu oldu. Peki, Merih Demiral kimdir? Merih Demiral kaç yaşında, nereli? Merih Demiral neden gündem oldu?

MERİH DEMİRAL KİMDİR?

Merih Demiral 5 Mart 1998'te Kocaeli'de dünyaya geldi. Kariyerine Fenerbahçe altyapısında başlayan Demiral, 2016'da Portekiz alt lig takımı Alcanenense ile sözleşme imzaladı ve bir yıl sonra Sporting B takımına transfer oldu. Ağustos 2018'de Süper Lig ekibi Alanyaspor'a kiralandı ve sezon sonunda 3,5 milyon Avro bedelle Alanyaspor'a transfer oldu. Aynı sezon Serie A ekibi Sassuolo'ya satın alma opsiyonuyla kiralandı ve sezon sonunda 7 milyon Avro olan opsiyon kullanıldı. Beş gün sonra 19,5 milyon Avro karşılığında İtalyan devi Juventus'a transfer oldu. İki sezon boyunca kulübün formasını giydi ve 2019-20 Serie A şampiyonu, 2020-21 İtalya Kupası ve Süper Kupası'nda şampiyon oldu. Ağustos 2021'de Demiral, 20 milyon Avro satın alma opsiyonuyla Atalanta'ya kiralandı. 2023'te Suudi Profesyonel Ligi ekibi El-Ehli'ye transfer oldu.

Uluslararası düzeyde Demiral, ilk kez forma giydiği 2018 yılından bu yana 40'tan fazla kez millî formayı giydi ve Türkiye'yi 2020 Avrupa Şampiyonası'nda temsil etti.

MERİH DEMİRAL EVLİ Mİ?

Demiral, Artvin'in Arhavi ilçesinden Karamürsel'e göç eden bir aileden gelen Laz bir baba ve Boşnak bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Fenerbahçe U-15 takımındayken 28 Aralık 2012 tarihinde anne ve babasının içinde bulunduğu aracın kaza yapması sonucu annesini kaybetti. Babası yaralı olarak kurtuldu. 2021 yılında İsviçreli model Heidi Lushtaku ile evlendi ve bu evlilikten iki oğlu oldu.

MERİH DEMİRAL NEDEN GÜNDEM OLDU?

UEFA EURO 2024'te son 16 karşılaşmasında Avusturya'ya karşı iki gol atan Merih Demiral maçın adamı seçildi. Karşılaşmanın ardından "bozkurt" işareti yaparak sevinen deneyimli stopere UEFA soruşturma başlattı.