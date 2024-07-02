Nilüfer Gürsoy kimdir? Celal Bayar'ın kızı Dr. Nilüfer Gürsoy kaç yaşında? Celal Bayar'ın kızı Dr. Nilüfer Gürsoy neden öldü?

Nilüfer Gürsoy, sosyal medya kullanıcılar tarafından merak edilen ve araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. Peki, Nilüfer Gürsoy kimdir? Celal Bayar'ın kızı Dr. Nilüfer Gürsoy kaç yaşında? Celal Bayar'ın kızı Dr. Nilüfer Gürsoy neden öldü?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.07.2024 - 11:08
Nilüfer Gürsoy kimdir? Celal Bayar'ın kızı Dr. Nilüfer Gürsoy kaç yaşında? Celal Bayar'ın kızı Dr. Nilüfer Gürsoy neden öldü?
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Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın kızı Nilüfer Gürsoy'un 103 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından, hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler sorgulanıyor. Peki, Nilüfer Gürsoy kimdir? Celal Bayar'ın kızı Dr. Nilüfer Gürsoy kaç yaşında? Celal Bayar'ın kızı Dr. Nilüfer Gürsoy neden öldü?

NİLÜFER GÜRSOY KİMDİR?

Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar ile Reşide Bayar'ın kızı Dr. Nilüfer Gürsoy, 1921 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Demokrat Parti Kütahya eski Milletvekili Dr. Ahmet İhsan Gürsoy'un eşi olan Dr. Nilüfer Gürsoy, Adalet Partisinden 13. Dönem Bursa, 15. ve 16. dönem İstanbul Milletvekili seçildi. Aynı zamanda Celal Bayar Vakfı Başkanlığı görevini de yürüten Dr. Gürsoy, İstanbul'daki evinde 103 yaşında yaşamını yitirdi.



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