Yayınlanma: 02.07.2024 - 11:42

Güncelleme: 02.07.2024 - 11:42

Eskişehir Teknik Üniversitesinde görev yapan Prof. Dr. Bekir Karasu, bir süredir kayıp ilanı ile aranıyordu. Peki, Bekir Karasu kimdir? Bekir Karasu kaç yaşında, nereli? Bekir Karasu neden öldü?

BEKİR KARASU KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ?

Bekir Karasu, 1965 yılında Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde doğdu. İlk ve orta tahsilini tamamladıktan sonra Konya Gazi Lisesi’nden mezun oldu.

1982 yılında İ.T.Ü. Kimya-Metalurji Fakültesi Metalurji Mühendisliği Bölümü’ne girerek 1986 yılında iyi bir dereceyle lisans eğitimini tamamladı. 1988 yılında T.C. Milli Eğitim bakanlığı burslu öğrencisi olma sıfatını kazanarak 1989-90 döneminde Sheffield Üniversitesi Seramik Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisans ve 1990-94 döneminde aynı üniversitenin Cam Mühendisliği Bölümü’nde doktora eğitimini tamamladı. Kasım 1994’den itibaren Anadolu Üniversitesi Seramik Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyeliği görevine başladı.

Nisan-Ekim 1997 tarihleri arasında Japonya’da Seramik Gelişim Teknolojisi II adlı kursa katılan Bekir KARASU Anadolu Üniversitesi’nin ardından Eskişehir Teknik Üniversitesi bünyesinde eğitim vermeye başlamıştı.