Merih Demiral Manchester United'a attığı golle tarihe geçti
Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Manchester United ile deplasmanda karşılaşan Atalanta'da Merih Demiral takımının ikinci golünü attı. Milli stoper bu golle tarihe geçti.
Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta, Old Trafford'da Manchester United'ın konuğu oldu.
İtalyan ekibi 15. dakikada 1-0 öne geçti. 28. dakikada milli yıldız Merih Demiral yapılan ortada yaptığı kafa vuruşu ile takımının 2. golünü kaydetti.
DEMİRAL'IN GOLÜ ONU TARİHE GEÇİRDİ.
Opta'nın verilerine göre Merih Demiral, Ömer Toprak’ın (Bayer Leverkusen) ardından Şampiyonlar Ligi tarihinde yabancı bir takımın formasıyla Manchester United’a Old Trafford’da gol atan ikinci Türk oldu.
Milli stoper sakatlık yaşayarak ikinci yarıda yerini Lovato'ya bıraktı.
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