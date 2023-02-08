Merih Demiral: Ronaldo elinden geleni yapacağını söyledi

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 22:54

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 22:54

İtalyan ekibi Atalanta'da forma giyen milli oyuncu Merih Demiral, Ronaldo'nun ardından Atletico Madrid'den Alvaro Morata ve Anto Griezmann'ın da depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyasına katılacağını açıkladı.

Milli oyuncu Merih Demiral, dün Ronaldo'nun imzalı formasının açık artırmaya çıkacağını açıklamıştı.

Merih Demiral

"RONALDO ELİNDEN GELENİ YAPACAĞINI SÖYLEDİ"

Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala ve Leonardo Bonucci'nin formalarını açık artırma usülüyle satışa çıkartan Demiral, "Öncelikle tüm milletimize baş sağlığı diliyorum. Gerçekten çok zor bir durum. Başımız sağ olsun. Şu an Twitter'da yardım amaçlı formaları satışa çıkarıyoruz. Uzakta da olsam, işin içinde olmaya çalışıyorum. Dün Ronaldo ile konuştum, çok üzgün olduğunu ve elinden geleni yapacağını söyledi. Onun ardından formasını satışa çıkardık. Bonucci ve Dybala'nın da formalarını satışa çıkardık. Çok olumlu tepkiler aldık" dedi.



Cristiano Ronaldo

Demiral, bugün de kampanyaya Atletico Madrid'den Alvaro Morata ve Anto Griezmann'ın da katılacağını duyurdu.

Merih Demiral, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Madrid'den Alvaro Morata ve Anto Griezmann ile görüştüm. Tüm takım olarak Türk halkının acısını paylaştıklarını söylediler ve kampanyamıza imzalı formalarını bağışladılar. Formaların açık artırmayla satışından elde edilecek gelir depremzedelere bağışlanacaktır" dedi.



